Ministro zambiano avalia investimentos

O Presidente zambiano, Edgar Chagwa Lungu, afirmou que a diplomacia económica é uma das prioridades do seu Governo, no âmbito do reforço da cooperação e do mútuo investimento entre os estados ao nível global e em especial na região da SADC.

Fotografia: Jaimagens | Edições Novembro

O posicionamento de Edgar Lungu foi expresso no decurso da cerimónia de cumprimentos de fim de ano ao corpo diplomático acreditado na Zâmbia, tendo agradecido o apoio e amizade que a comunidade internacional vem prestando ao povo zambiano, “auxiliando-nos a fazer face aos nossos desafios sociais e económicos”, referiu o Presidente.

“A Zâmbia é um pilar de paz”, afirmou o Chefe de Estado num claro convite ao investimento privado. De acordo com Lungu, estão garantidas as condições legais e outras de natureza política ou institucional que concorram para o êxito de qualquer tipo de investimento.

As palavras do Presidente foram antecedidas da tradicional mensagem, lida pela decana do corpo diplomático acreditado neste país, a embaixadora angolana Balbina Dias da Silva. A diplomata referiu-se ao importante papel que a Zâmbia tem desempenhado no plano continental e mundial, em favor da paz e da estabilidade, além da introdução de reformas estruturais, sobretudo no Conselho de Segurança da ONU.

A embaixadora angolana aproveitou a ocasião para, em nome do corpo diplomático, endereçar pêsames ao Estado zambiano pelas mais de sessenta mortes ocorridas nos últimos três meses, vítimas do surto de cólera, que afecta a Zâmbia.