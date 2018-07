Mundo

Ministros exigem demissão do vice-presidente Chilima

Victor Carvalho

Cinco ministros do Malawi pediram a renúncia do vice-presidente do país, Saulos Chilima, após este ter formado sexta-feira o seu partido, denominado Movimento Unido para a Transformação (UTM, na sigla em inglês).

"Por ter formado um movimento político da oposição, Chilima colocou-se num dilema político e tem de escolher entre servir como vice-presidente ou renunciar e actuar como membro da oposição", argumentaram os ministros em declarações aos jornalistas locais, na capital Lilongwe. Segundo os governantes, o vice-presidente deve perceber que não pode praticar a política de oposição dentro do governo do qual faz parte.

Dos cinco ministros, que também são dirigentes do Partido Democrático Progressista (DPP) no poder, figuram o da Justiça e Assuntos Constitucionais, Sameul Tembenu, o das Finanças, Goodall Gondwe, e o da Informação e Tecnologia das Comunicações, Nicholas Dausi.

Entretanto, a secretária-geral da UTM, Patricia Kaliati, que ocupou vários cargos ministeriais no governo, contestou os pedidos de demissão, dizendo que Chilima está legalmente mandatado para servir como vice-presidente até ao final de seu mandato. Recorde-se que apelos semelhantes foram feitos em 2012, quando a ex-presidente do Malawi, Joyce Banda, formou o Partido do Povo, enquanto servia como vice-presidente do então presidente Bingu wa Mutharika.

Banda não renunciou até que Mutharika morreu de paragem cardíaca no cargo a 5 de Abril de 2012, tornando-a sua sucessora natural, conforme estipula a Constituição da República do Malawi.