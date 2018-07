Mundo

Ministros no Malawi exigem demissão do Vice-Presidente Chilima

Cinco ministros do Malawi pediram a renúncia do Vice-Presidente do país, Saulos Chilima, após este ter formado sexta-feira o seu partido, denominado Movimento Unido para a Transformação.

Fotografia: DR

“Por ter formado um movimento político da oposição, Chilima colocou-se num dilema político e tem de escolher entre servir como Vice-Presidente ou renunciar e actuar como membro da oposição”, argumentaram os ministros em declarações aos jornalistas locais. Segundo os governantes, o Vice-Presidente deve perceber que não pode praticar a política de oposição dentro do Governo do qual faz parte. Apelos semelhantes foram feitos em 2012, quando a ex-Presidente do Malawi, Joyce Banda, formou o Partido do Povo, enquanto servia como Vice do então Presidente Bingu wa Mutharika.