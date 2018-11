Mundo

Missão especial da ONU deve ter mandato renovado

Victor Carvalho

O Conselho de Segurança das Nações Unidas prepara-se para renovar de novo o mandato da sua missão de estabilização na República Centro Africana (RCA), “onde a situação é terrível”, divulgou este órgão da ONU, na sua página na Internet.

Deterioração da situação na RCA preocupa do Conselho de Segurança

Fotografia: DR

A renovação do mandato da Minusca (Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro Africana), cujo prazo termina no próximo dia 15, deve ser feita em paralelo com a autorização a ser dada às forças francesas para usarem todos os meios no apoio, se assim for solicitado pelo Secretário-Geral, António Guterres.

O problema fundamental, para as Nações Unidas, é a existência de numerosos grupos armados que se procuram legitimar com argumentos religiosos e violência inter-comunitária entre pastores e agricultores, estando o Governo “largamente incapaz” de estabelecer a autoridade do Estado, que se reduz praticamente à capital, Bangui, e a Bambari, refere a organização na sua página na Internet.

“A deterioração da situação de segurança, com as suas características inter-comunitárias, diminuiu os esforços de reconciliação, e a incapacidade de o Governo projectar o seu controlo para além de Bangui e Bambari tem sido uma permanente causa de preocupação para o conselho”, acentuou-se no texto. Apresentando dados referentes a 1 de Outubro, as Nações Unidas recordam que nessa altura existiam já 616 mil pessoas consideradas deslocadas internas e 572.062 refugiadas em países vizinhos.

Os países membros do Conselho de Segurança têm posições diferentes em relação ao prolongamento do mandato da Minusca, com António Guterres a entender que ela já está no limite das suas capacidades.

Outros membros do mesmo órgão entendem que tal situação dificulta o aumento das suas tarefas, quando já está com dificuldades em cumprir o seu actual mandato.

Como se não bastasse todas estas dúvidas, os Estados Unidos têm pressionado as Nações Unidas para que apliquem, nas suas missões de manutenção de paz, uma lógica de austeridade e restrição, em vez da expansão de mandatos.

Esta posição norte-americana, por exemplo, já levou à renovação da missão da ONU no Chipre por apenas seis meses, em vez dos 12 que tinham.

Washington já anunciou que defende a renovação também por seis meses da missão no Saara Ocidental e ainda o fim da missão no Kosovo.



Agravamento da fome

Cerca de dois milhões dos 4,6 milhões de habitantes da RCA carecem de uma “acção alimentar urgente”, alertou a Organização das Nações Unidas, num comunicado do Programa Alimentar Mundial (PAM) sobre a situação neste país.

Em Setembro, um estudo mandado efectuar pela ONU revelou “os piores resultados desde 2014, com 1,9 milhões de pessoas a precisarem de uma acção alimentar urgente”, advertiu o porta-voz do PAM, Hervé Verhoosel. No princípio deste mês, verificou-se uma nova onda de violência, com incidentes em Batangafo, no norte, Bambari, no centro, e Zémio, no sudeste, obrigando milhares de civis a fugirem.

Dos 620 mil deslocados, cerca de 60 por cento vivem em casa de famílias de acolhimento, detalhou o PAM, sublinhando que “a deterioração contínua de uma situação já extremamente grave no terreno tem uma implicação directa sobre a segurança alimentar.”