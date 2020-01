Mundo

Moçambique pede ajuda para travar grupos armados

Um grupo armado atacou, quarta-feira, ao início da noite, a povoação de Bilibiza e o respectivo instituto agrário, a única escola secundária técnica em Cabo Delgado, norte de Moçambique, gerida pela Fundação Aga Khan, disseram à Lusa fontes locais. Este ataque ocorreu dias depois do Presidente Filipe Nyusi ter pedido ajuda internacional para travar os grupos armados que actuam no norte do país.

População da localidade de Bilibiza tiveram que procurar refúgio nas matas para passar a noite

Fotografia: DR

Segundo relatos de residentes em Bilibiza, ouviram-se tiros e a população começou a fugir para o mato, procurando refúgio para passar a noite. O Instituto Agrário de Bilibiza encontra-se em período de férias lectivas. A instituição faz parte da Rede de Desenvolvimento Aga Khan (AKDN, sigla inglesa) na sequência de um acordo assinado com o Governo moçambicano em 2014 e tem estado a introduzir novas técnicas agrícolas, além de realizar projectos de infra-estruturas.

Os ataques armados eclodiram em 2017 na província de Cabo Delgado protagonizados por frequentadores de mesquitas considerados “radicalizados” por estrangeiros, segundo líderes islâmicos locais, que já tinham alertado, antecipadamente, para atritos crescentes.

Nunca houve uma reivindicação da autoria dos ataques, com excepção para comunicados do grupo Estado Islâmico que, desde Junho, tem vindo a chamar a si alguns deles, com alegadas fotografias das acções, cuja presença no terreno de especialistas e autoridades consideram pouco credível.

As forças de defesa e segurança moçambicanas têm estado no terreno, mas o Presidente da República, Filipe Nyusi, admitiu na última semana que são necessários mais apoios para lidar com o problema.

“Precisamos de comparticipação porque é um problema multinacional, então, a sua solução não vai depender só de Moçambique”, referiu, em Londres, no final da cimeira Reino Unido-África.

Segundo Nyusi, após encontros à margem da cimeira, “algumas empresas colocaram-se à disposição para dar o apoio, para permitir que esse assunto deixe de ser problema para o desenvolvimento de Moçambique”, concluiu.

UE pode retomar apoio

A União Europeia (UE) pode avaliar a partir de 2021 o regresso do apoio directo ao Orçamento do Estado de Moçambique nos anos seguintes, disse ontem à Lusa o embaixador da UE em Maputo, António Sánchez-Benedito Gaspar.

“A partir do próximo ano estaremos em condições de avaliar o regresso de apoio orçamental, no quadro das conversações sobre o novo ciclo de financiamento da UE, para o período 2021-2027, e desde que sejam criadas condições ligadas à transparência, gestão das contas públicas e fortalecimento das instituições em Moçambique”, referiu Sánchez-Benedito Gaspar.

O diplomata afirmou que, também, “será importante ver se as negociações com o FMI (Fundo Monetário Internacional) vão frutificar, pois gostaria de ver esta organização mais envolvida e saber se outros parceiros estão na mesma onda”.

“De qualquer maneira, não é uma questão em cima da mesa no imediato”, acrescentou. “A partir do próximo ano é que vamos poder voltar a discutir o assunto, porque, até lá, as verbas da UE estão já aplicadas em diversas intervenções”, frisou.

Os apoios directos ao Orçamento do Estado (OE) moçambicano foram suspensos pelos parceiros internacionais em 2016, depois de reveladas as dívidas ocultas do Estado, no valor de 2,2 mil milhões de dólares, um caso que está nas mãos de várias instituições judiciais de Moçambique e internacionais.

“Apesar de a UE ter suspendido, como todos os outros parceiros, o programa de apoio orçamental, o compromisso com Moçambique nunca diminuiu e todos esses fundos estão a ser implementados através de diferentes acções”, destacou.