Moçambique aprova leis que visam a descentralização

Petro exercita acções ofensivas no Lubango

As saídas de bola sobre pressão, pelas laterais para as acções ofensivas, dominam esta manhã a penúltima sessão dos trabalhos de preparação da equipa principal de futebol do Petro de Luanda no Estádio do Benfica, na cidade do Lubango, província da Huíla, visando o desafio diante do Cuando Cubango FC, sábado, em Menongue.