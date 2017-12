Mundo

Moçambique lança alerta de ciclones e fortes cheias

O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) de Moçambique alertou ontem sobre a possibilidade de ocorrência de dois ciclones que vão atravessar o Canal de Moçambique entre os meses de Janeiro e Fevereiro de 2018.

Norte de Moçambique está na rota de ciclones tropicais

Fotografia: Dombele Bernardo | Edições Novembro

De acordo com o meteorologista Acácio Tembe, os ciclones poderão afectar a zona Centro e Norte do país, com destaque para as províncias centrais de Sofala e Zambézia.

Estes fenómenos, disse ao “Diário de Moçambique”, resultam de sistemas tropicais e podem representar perigo se a trajectória do temporal seguir em direcção ao continente, podendo afectar as zonas costeiras. As previsões apontam para a incidência de três a cinco ciclones, dois dos quais susceptíveis de atravessar o Canal de Moçambique, que separa o país de Madagáscar. Nos meses de Janeiro a Março prevê-se ainda a queda de chuvas fortes nas províncias centrais de Sofala, Manica, e Zambézia, e nortenhas de Nampula e Cabo Delgado.

Em termos de comportamento das bacias hidrográficas, Agostinho Vilanculos, da Direcção Nacional de Recursos Hídricos, disse haver a possibilidade de ocorrência de cheias na bacia de Messalo, província de Cabo Delgado, que já atingiu o nível de alerta mas sem impacto significativo para as comunidades.

A albufeira de Nampula registou níveis consideráveis de armazenamento, o que assegura o abastecimento de água para os próximos seis meses naquele ponto do país. As restrições continuam em relação à barragem dos Pequenos Libombos, na província meridional de Maputo, dada a pouca precipitação registada nos últimos meses.

O país é afectado por intempéries, sobretudo durante a época chuvosa, entre Outubro e Março. O risco de ciclones é maior entre Janeiro e Fevereiro de cada ano, pois estes são gerados pela subida da temperatura das águas do mar, que chega a ultrapassar os 28 graus Celsius.