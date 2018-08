Mundo

Moise Katumbi recorre a “todas as instâncias”

O opositor do regime congolês, Moise Katumbi, anunciou domingo à noite a intenção de recorrer a "todas as instâncias" contra aquilo que considerou ser uma "violação da Constituição, dos Acordos de São Silvestre e de duas resoluções das Nações Unidas".

Moise Katumbi viu-se por duas vezes, sexta-feira e sábado, impedido de reentrar na RDC onde tencionava formalizar a sua candidatura às eleições presidenciais previstas para se realizarem no dia 23 de Dezembro.

O avião privado que o transportava desde a África do Sul foi impedido sexta-feira pelas autoridades congolesas de aterrar no aeroporto de Lubumbashi tendo, em consequência disso, dirigido-se para a Zâmbia onde no dia seguinte foi igualmente travado na intenção de transpor de carro a fronteira de Kasumbalesa.

Um dos advogados de Moise Katumbi, Eric Dupond-Moretti, citado pela France Press disse que o seu cliente tenciona recorrer para o Comité dos Direitos do Homem das Nações Unidas no sentido de denunciar aquilo que diz ser uma violação por parte do governo da RDC do seu direito de regressar ao seu país, mesmo que para isso tenha que prestar contas à justiça.

