Morre líder da rebelião do GSIM

Bilhete de Identidade emitido com dificuldades

Os municípios do Chinguar, Cuemba e Catabola não possuem estruturas que facilitem a emissão do Bilhete de Identidade, segundo o director interino do Gabinete Provincial da Justiça, Aldino Gil, acrescentando que na província do Bié muitas pessoas carecem do referido documento, por falta de estruturas e capacidade de resposta dos postos de emissão e Identificação Civil, incluindo os serviços de conservatória.