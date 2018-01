Mundo

Morte de jovem provoca tumultos

Confrontos entre manifestantes e polícias ocorreram ontem de madrugada em frente a uma esquadra, no Cairo, capital do Egipto, em protesto contra a morte de um jovem que tinha sido detido no dia anterior, segundo fontes de segurança egípcias.

Fotografia: Orlando Sierra | AFP

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas e 20 pessoas foram detidas na sequência dos confrontos que ocorreram mesmo à porta da esquadra da polícia de Mokattam, na capital egípcia. De acordo com as mesmas fontes, os manifestantes incendiaram pneus e carros, o que levou à intervenção dos bombeiros. O jovem, apelidado de “Afroto”, foi preso na manhã de sexta-feira por tráfico de droga. Os manifestantes acusaram a polícia de ser responsável pela sua morte, mas, de acordo com fontes de segurança, o jovem morreu na sequência de uma luta violenta entre vários detidos no estabelecimento.

A calma foi restabelecida momentos depois. O director de segurança do Cairo garantiu à população que iria realizar uma investigação imparcial, comprometendo-se a não camuflar um eventual envolvimento da polícia no caso.

O procurador da República determinou a realização de um exame ao corpo do jovem e solicitou uma autópsia. As organizações de direitos humanos acusam regularmente a polícia e os membros dos serviços secretos egípcios de abuso e tortura .