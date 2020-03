Mundo

Mousa Mahama anuncia reformas institucionais na União africana

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahama, iniciou, ontem, uma visita oficial a São Tomé e Príncipe, onde anunciou reformas institucionais da organização, para facilitar maior integração económica e comercial do continente.

“Estou cá no quadro da concertação regional. Mantive encontros com o Presidente da República e o primeiro-ministro. Analisamos vários assuntos, a reforma institucional dentro da organização”, disse Mahama, no final de um encontro no Palácio do Povo com o Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho.

O diplomata afirmou que a livre circulação e a troca comercial para maior integração regional dos países do continente é outro assunto abordado no encontro, tendo reconhecido que houve avanços neste aspecto a nível do continente.

Em declarações à imprensa, Faki Mahama elogiou a consolidação de Estado de Direito e Democrático no arquipélago lusófono, considerado o país como “um exemplo em África, que consegue realizar eleições pacíficas”.