Mundo

Mugabe vota nas primeiras eleições desde o afastamento

O antigo Presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, votou ontem nas primeiras eleições do país desde que foi afastado do cargo que ocupou durante 37 anos.

Fotografia: DR

Com dificuldades a andar, o antigo Chefe de Estado, de 94 anos, elevou o punho para os apoiantes que o aplaudiam à sua chegada à assembleia de voto.

Caminhou depois devagar para a mesa de voto e foi ajudado pela mulher a entrar na cabine. Mugabe, que foi afastado pela pressão militar em Novembro, reapareceu no domingo ao fim de meses ausente para dizer que não iria votar no partido que controlou durante anos.

Numa conferência de imprensa, Robert Mugabe disse que votaria em Nelson Chamisa, líder do principal partido da oposição, o Movimento pela Mudança Democrática (MDC), e seu inimigo histórico.

“Não posso votar naqueles que me têm maltratado, farei a minha escolha entre os outros 22 candidatos”, acrescentou.

“O que resta? Chamisa”, declarou, referindo-se ao líder do MDC. Os eleitores zimbabweanos votaram ontem pacificamente nas primeiras presidenciais sem Robert Mugabe.

O Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, pediu à população para manter a calma e permanecer em paz.

“Somos um só povo, com um sonho e um destino. Afundaremos ou nadaremos juntos”, escreveu o presidente antes da votação.

Nelson Chamisa, líder do Movimento para a Mudança Democrática (MDC-T, na sigla inglesa) e principal opositor de Mnangagwa, foi recebido com assobios e aplausos ao votar nas eleições históricas do país. Ex-ministro e actual líder da oposição no Zimbabwe, Chamisa considerou

o dia de ontem “óptimo” para o país.