Mulher de líder da oposição nomeada ministra da Defesa

O Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, nomeou, hoje, um Governo de 34 ministros, dos quais Angelina Teny, esposa de Rieek Machar, no cargo de ministra da Defesa, noticiou a AFP. De 67 anos, diplomada pelas universidades britânicas e mãe de quatro filhos, é a primeira mulher a exercer o referido cargo.

Antes da independência do Sudão do Sul, em 2011, foi ministra de Estado da Energia e Minas do Governo de União Nacional, então, presidido por Al Bachir, derrubado a 11 de Abril de 2019.

O novo Governo põe fim a mais de seis anos de guerra civil naquele país do centro de África, que opunha o actual Chefe de Estado, ao seu vice-Presidente.

Um relatório da ONU, citado pela Reuters, revela que o Exército do Governo do Sudão do Sul e outros grupos armados rebeldes na guerra civil "submeteram, deliberadamente à fome" a população, negando acesso à ajuda humanitária e forçando o deslocamento.

"Actualmente no Sudão do Sul, os civis são submetidos à fome, monitorados e silenciados sistematicamente, detidos arbitrariamente e com acesso negado à Justiça", denunciou o relatório de uma comissão dos direitos humanos da ONU.

A comissão, criada em 2016 pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU para reunir evidências que poderiam ser usadas para julgar os autores das atrocidades, analisou os abusos cometidos entre Setembro de 2018, data de assinatura de um acordo de paz, em Addis Abeba e Dezembro de 2019.

Os três membros desta comissão acusaram as "elites predatórias que não prestam contas a ninguém" e menos ainda à população, a verdadeira vítima da guerra civil que eclodiu em Dezembro de 2013.

A comissão denuncia as múltiplas disputas e atrasos no processo de formação de um Governo de União Nacional em razão "de uma falta de vontade política". "As elites políticas continuam a ignorar o imenso sofrimento de milhões de civis", diz.

O Sudão do Sul mergulhou na guerra civil em 2013, dois anos após a independência do Sudão, quando o Presidente Salva Kiir acusou Riek Machar, seu ex-vice-Presidente de promover um golpe de Estado.

O conflito, marcado por atrocidades e violações como arma de guerra, deixou mais de 380 mil mortos e causou uma crise humanitária catastrófica.

A aplicação do acordo de paz continua a ser dificultada pelo recrutamento contínuo de crianças soldados pelo Governo e pelas forças rebeldes, pela violência que matou centenas em 2018 e 2019, pela violência sexual e corrupção, estabeleceu a comissão.

"O comité observa com grande preocupação que, além dos factores climáticos, as forças do Governo e as Forças Armadas adoptaram políticas responsáveis pela fome da população em Wau e no Estado da Unidade", no Norte do país, adiciona o relatório.

"A recusa em permitir ajuda humanitária e os deslocamentos forçados, favorecidos por manobras ilegais, agrava a fome em diferentes partes do país, privando centenas de milhares de civis de direitos vitais, como acesso à alimentação", afirmou a comissão.

O acordo de paz de 2018 é a tentativa mais recente de pôr fim ao conflito e pressionar Kiir e Machar a governar juntos. As duas tentativas anteriores terminaram num banho de sangue.

A formação do Governo de União Nacional já foi adiada duas vezes por divergências, principalmente sobre questões segurança, o acantonamento das forças do Governo e rebeldes e a questão central do número de Estados regionais.

A comissão também observa que os combates continuam na região de Equateur (Sul) entre o Exército do Governo e vários grupos rebeldes. Essa violência matou, pelo menos, 531 pessoas entre Fevereiro e Maio de 2019 e alimentou a corrupção, disse.

"A corrupção tornou vários oficiais extremamente ricos às custas de milhões de civis famintos", afirma o relatório, segundo o qual milhões de dólares em impostos públicos foram desviados.

Além disse, Governo e rebeldes continuam a recrutar crianças soldados: 19 mil durante o período observado de acordo com a comissão. Da mesma forma, cerca de 2,2 milhões de crianças estão fora da escola e 30 por cento das escolas permanecem fechadas.



ONU renova mandato

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, ontem, por unanimidade, a extensão do mandato da missão de paz no Sudão do Sul (UNMISS), por mais um ano, até 15 de Março de 2021.

A resolução aprovada na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, prevê que a UNMISS mantenha o número máximo de soldados em 17 mil e de 2.101 polícias e solicita um pedido de revisão estratégica até 15 de Dezembro de 2020.

A decisão foi aprovada, de forma unânime, pelos 15 membros do Conselho de Segurança, que pediram que "todas as partes do conflito parem imediatamente de lutar".

O organismo pediu também para que as partes "se empenhem num diálogo político" e que as ordens dadas aos "comandantes que controlam as forças para protegerem os civis e os seus bens sejam plenamente implementadas".

O Conselho de Segurança vincou ainda a possibilidade de considerar "todas as medidas apropriadas", como sanções, "contra todos aqueles que minem a paz, a estabilidade e a segurança no Sudão do Sul".

A decisão surge num momento em que o Presidente do país, Salva Kiir, e o principal opositor, Riek Machar, assumem o poder num Governo de união nacional, após um longo conflito.