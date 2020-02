Mundo

Mulher do Primeiro-Ministro acusada de assassinato libertada sob fiança

A mulher do Primeiro-Ministro do Lesotho, acusada de ter orquestrado o assassinato da antiga esposa do chefe do Governo, foi liberta quinta-feira, sob fiança, noticiou a Lusa.

Maesaiah Thabane, 42 anos, actual mulher do Primeiro-Ministro Thomas Thabane, 80 anos, apresentou-se às autoridades do país terça-feira, tendo ficado sob custódia policial durante a última noite, após ter sido interrogada sobre a morte de Lipolelo Thabane, assassinada a tiro em Junho de 2017.

Maesaiah é acusada pelos procuradores responsáveis pelo caso de ter sido a responsável pela organização do crime que matou Lipolelo em 14 de Junho de 2017.

Lipolelo Thabane, então com 58 anos, foi morta a tiro, dois dias antes da investidura do seu marido à frente do Governo do pequeno país da África Austral, num momento em que o casal atravessava um processo de divórcio.