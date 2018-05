Mulheres e crianças na Nigéria violadas em troca de comida

Surto de ébola na RDC longe de atingir Angola

O director provincial da Saúde do Congo Central (RDC) tranquilizou, em Mbanza Congo, as autoridades sanitárias da província do Zaire, em particular do país, no sentido de se manterem calmas, uma vez que os riscos de propagação da doença em Angola são quase nulos, tendo em conta as medidas de contenção tomadas pelo Governo congolês.