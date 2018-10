Mundo

Mulheres são metade do Governo da Etiópia

Victor Carvalho

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, em mais um passo para a implementação do seu programa de reformas políticas, acaba de nomear um novo Governo com a novidade de metade das suas pastas terem sido entregues a mulheres.

Aisha Mohammed é titular da Defesa no Governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed

Antes das nomeações serem tornadas públicas, o processo passou pelo Parlamento, onde os deputados aprovaram a redução do número de ministros, de 28 para 20. Entre os nomeados, destacam-se Ahmed Shide, que se encarregará da pasta das Finanças, e Aisha Mohammed, a nova titular da Defesa.

Outro destaque é a nomeação de Ambachew Mekonen como novo ministro das Relações Exteriores, em substituição de Worqueh Gebeyehu.

O novo chefe da diplomacia desempenhava até ao momento o cargo de ministro da Indústria, tendo sido eleito membro do comité central do Partido Democrata de Amhara há duas semanas. Antes disso, foi ministro de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

De sublinhar ainda a criação do Ministério da Paz, que será dirigido por Mufuriat Kami, outra das dez mulheres que passará a ter lugar no novo Conselho de Ministros.

Para Abiy Ahmed, o facto do novo Governo ter 50 por cento de mulheres denota a intenção de “lhes dar o respeito que elas merecem pela sua contribuição ao país” e é também “mais um passo na senda das reformas políticas em curso”.

O primeiro-ministro tem vindo a promulgar transformações políticas e económicas de grande alcance desde que chegou ao poder em Abril. Abiy Ahmed comprometeu-se, mal tomou posse, em abrir as indústrias de telecomunicações, transporte marítimo, energia e aviação ao investimento estrangeiro, reduzindo a participação dos militares em áreas chave. Conseguiu já um acordo de paz com a vizinha Eritreia, com quem não existiam relações de nenhuma espécie desde há mais de 20 anos.



Detidos oficiais

As autoridades da Etiópia acabam de anunciar a detenção, por parte das forças de segurança, de vários altos responsáveis do Exército que se presume terem motivado os seus subordinados para ocuparem os jardins do palácio do Governo com o alegado objectivo de reclamar por aumentos salariais.

Considerado anti-constitucional, uma vez que aos efectivos das Forças Armadas não é permitido protestar, de acordo com a disciplina militar, o incidente paralisou há sete dias a capital, por receio de poder ser o rastilho para outras movimentações capazes de conduzir a confrontos armados.

Apesar do primeiro-ministro ter gerido a situação com muito tacto, impedindo assim males maiores, as autoridades iniciaram de imediato uma investigação para determinar quem estava por detrás da ocorrência, o que levou à detenção agora de diversos oficiais.

A chefia do Estado-Maior emitiu um comunicado onde revelou que qualquer reclamação deveria ter sido apresentada perante o órgão envolvido dentro da cadeia da hierarquia e não directamente ao primeiro-ministro, apesar dele ser o Comandante-em-Chefe do Exército.

Quando as notícias do incidente se difundiram, centenas de cidadãos recorreram às redes sociais para manifestar a sua preocupação receando que algo mais grave pudesse vir acontecer.

Algumas pessoas chegaram mesmo a criticar Abiy Ahmed, acusando-o de ter tratado o caso de forma “muito branda”. Mais tarde, os protagonistas da acção emitiram uma declaração na qual pediram desculpas ao Governo e ao povo etíope.

Enquanto isso, a Polícia Federal etíope acaba de deter 51 suspeitos de participarem nas recentes revoltas no estado de Benishangul Gumuz, oeste do país, que deixaram dezenas de mortos e feridos.

De acordo com as informações difundidas, entre os capturados há crianças-soldados que têm 13 anos. Em relação à entidade que supostamente os teria treinado, o comissário da Polícia, Seyfedin Haron, acredita serem membros do Movimento de Libertação de Berta (BPLM), cujas acções eram até ao momento desconhecidas da opinião pública.

Segundo as autoridades estatais, mais de 60 pessoas morreram e cerca de 80 mil residentes foram deslocados da região, há 15 dias, face ao recrudescimento dos confrontos que se dizem ser de natureza étnica.