Mundo

Muro separa Argélia e Marrosos

Victor Carvalho |

Quase sem se dar por isso, as autoridades argelinas construíram uma cerca de arame farpado ao longo de uma parte da sua fronteira com Marrocos, que vai desde o Mediterrâneo até ao interior saariano, naquilo que é uma cópia do que Donald Trump pensa fazer em relação ao México, tanto na acção como no aparente pretexto que a motivou.

Argélia e Marrocos trocam acusações de falicitar o tráfico e drogas e de apoio à imigração cladestina

Fotografia: Hz| AFP

Segundo imagens recentemente divulgadas pela estação televisiva argelina Ennahar TV, a vedação foi instalada na região de Marsatben M'hidi, na fronteira de Tlemcen, a 600 quilómetros da capital, com o argumento de que é para “impedir a entrada de traficantes de droga e imigrantes clandestinos”.

Alguns observadores locais já tinham chamado a atenção para o facto de nos últimos dias terem sido intensificadas as patrulhas de controlo, a título preventivo, “para travar um possível fluxo migratório procedente da parte oriental de Marrocos”, acrescentou a mesma estação de televisão ao comentar o que se estava a passar.

Mas, a verdade é que a construção deste muro mais não é do que o agravar das relações entre a Argélia e Marrocos sobre o que não está alegadamente a ser feito para evitar esse fluxo migratório, ilegal e de aparente “grande perigosidade”.

Numa conferência de im­prensa realizada há uma semana na sede do partido Agrupamento Nacional Democrático (RND), no po­der na Argélia, o seu líder e primeiro-ministro, Ahmed Ouyahia, aproveitou para reforçar as acusações contra Marrocos, que culpou de “inundar a Argélia de haxi­xe e cocaína”.

Aquele responsável, fazendo eco do que é o sentimento predominante entre os governantes do seu país, declarou que o reino alauita “tenta envenenar os jovens argelinos e impedir o desenvolvimento da Argélia”, acrescentando que “toda a gente sabe onde há haxixe no norte de África”.



Retaliação

Mas, as coisas podem não ser tão lineares como as autoridades argelinas querem fazer crer, uma vez que Marrocos já tinha construído em 2015 um muro fronteiriço com 150 quilómetros para “garantir a segurança da fronteira contra as redes terroristas, o tráfico de drogas, o contrabando e a imigração clandestina”. Ou seja, quase tudo aquilo que foi agora argumentado pela Argélia para lhe seguirem o gesto e erguerem uma cerca paralela que vai desde o Mediterrâneo até ao interior saariano.

A fronteira entre os dois países, que se estende ao longo de 1.500 quilómetros, foi encerrada em 1994, depois de Marrocos ter acusado os serviços secretos argelinos de serem responsáveis pelo atentado em Marraquexe, no qual morreram dois turistas espanhóis.

Na base de todo o diferendo estão as feridas que ainda restam do principal problema que sempre dividiu os dois países: a questão do Saara Ocidental e do apoio que a Argélia sempre deu à Frente Polisário.

À sua histórica disputa pelo Saara Ocidental desde 1975 (já que a Argélia é o principal defensor do movimento independentista sarauí Frente Polisário, inimigo de Marrocos) soma-se a contínua troca de acusações sobre o apoio ao tráfico de drogas.

Este paulatino agravamento das relações entre os dois países tem sido acicatado pela troca de acusações mú­tuas, com as autoridades marroquinas a adoptarem medidas de excepção para evitar o fluxo de refugiados provenientes da Líbia que usam o território da Argélia como ponto de passagem para a prática de acções terroristas no país.

Desde há cerca de cinco anos que Marrocos vem acusando a Argélia de “permissividade” na forma como trata os refugiados e os “incentiva” a passar a fronteira entre os dois países.

A Argélia responde com acusações semelhantes às que lhe são feitas pelo vizinho e responde agora com a construção de mais uma cerca na zona de fronteira.

O diferendo entre os dois países já foi discutido a nível da União Africana, mas a verdade é que até ao momento não há uma acção concreta que possa restabelecer a confiança entre os dois países vizinhos, um facto que é aproveitado por diversos bandos organizados para a prática de várias actividades ilegais, tanto na Argélia como em Marrocos.



Saara Ocidental na base de todos os problemas

As relações entre a Argélia e Marrocos têm sido dominadas por diversos conflitos, praticamente desde a proclamação da independência pelos dois países. Os focos de maior tensão foram a Guerra das Areias (1963), a Guerra do Saara Ocidental (1975 a 1991) e o encerramento da fronteira em 1994.

Mas, indiscutivelmente, foi a Guerra do Saara Ocidental o que mais graves dos conflitos provocou, motivando um antagonismo profundo e uma desconfiança geral entre as duas nações que contaminou todos os aspectos das relações bilaterais.

Depois que a Espanha anunciou a sua intenção de abandonar o território em 1975, as relações entre Marrocos e Argélia, que anteriormente haviam apresentado uma frente unida, desintegraram-se. A Argélia, embora não declarando quaisquer reivindicações territoriais, foi avessa à absorção do território por qualquer um dos seus vizinhos e apoiou o desejo da Frente Polisáriode fundar uma nação independente no território.

Antes da evacuação o Governo espanhol concordou em dividir o território, transferindo a maior parte da região para Marrocos e o restante para a Mauritânia. Este acordo violou uma resolução das Nações Unidas, que tinha declarado todas as reivindicações históricas da Mauritânia ou Marrocos como insuficientes para justificar a absorção territorial. Os movimentos de guerrilha dentro do território saraui, particularmente a Frente Polisário, que lutavam pela independência do Saara desde 1973 proclamaram imediatamente a República Árabe Saraui Democrática.

A Argélia reconheceu este novo Estado autoproclamado em 1976 e, desde então, prosseguiu um esforço diplomático determinado para o reconhecimento internacional do território ao mesmo tempo que fornecia comida, material e treino aos guerrilheiros. Em 1979, depois de muitos anos de guerrilha extensa e feroz, a Mauritânia abandonou as suas reivindicações territoriais e retirou-se. Marrocos rapidamente reivindicou o território abandonado pela Mauritânia. Uma vez que a República Árabe Saraui Democrática obteve o reconhecimento diplomático da Organização da Unidade Africana e de muitos outros Estados independentes, Marrocos ficou sob pressão internacional. Como resultado, o Governo marroquino propôs um referendo nacional para determinar a soberania do território saaraui em 1981. O referendo seria supervisionado pela OUA, porém a proposta foi rapidamente recusada pelo Rei de Marrocos quando esta organização não conseguiu chegar a acordo sobre os procedimentos referendais.