Mundo

Museveni prepara volta da pena de morte

Victor Carvalho |

As autoridades ugandesas estão a trabalhar no sentido de sensibilizar a opinião pública, nacional e internacional, para a “necessidade” de reintrodução da pena de morte no país, isto após 13 anos sem que se tenha registado, oficialmente, qualquer execução.

Presidente ugandês Yoweri Museveni disse que o índice de criminalidade justifica a reintrodução da pena de morte no país para punir os “bárbaros”

Fotografia: Mozlife |

O Presidente Yoweri Museveni, num discurso televisionado, afirmou esta semana que o seu cristianismo lhe diz para não avançar com a ideia da reintrodução da pena de morte, mas que por outro lado a realidade da situação da criminalidade no país o “encoraja” a seguir em frente, o que já lhe custou repetidas críticas da parte de organizações de defesa dos direitos humanos, nacionais e internacionais.

Na realidade, a pena de morte nunca chegou a ser abolida no Uganda. Estava apenas como que suspensa devido a uma orientação do Presidente Museveni no sentido de responder a um apelo da igreja cristã.

De acordo com a actual egislação ugandesa, revista há um mês, 28 crimes são passíveis de punição com a pena capital, havendo 278 pessoas detidas e passíveis de serem executadas a qualquer momento.

Em 2017 a cidade capital do Uganda, Kampala, teve um aumento substancial do número de crimes sem que a Polícia mostrasse capacidade para os evitar, numa primeira fase, ou para depois os resolver.

Alguns críticos do Governo dizem que as forças policiais gastam mais tempo a perseguir membros da oposição do que a combater a criminalidade, aconselhando por isso o Presidente Museveni a fornecer meios para que as autoridades possam, efectivamente, combater o crime em vez de enveredar depois por uma série de execuções sem critério. A oposição acusa ainda o Presidente Museveni de estar a criar o clima para se recandidatar nas eleições de 2021, depois de no início do ano ter promovido uma emenda na Constituição.

Originalmente, a Constituição impedia que pessoas com mais de 75 anos se pudessem candidatar para Presidente da Repúblcia. Museveni, actualmente com 73 anos, estaria assim automaticamente impedido de se recandidatar.

Acontece que, por mais que uma vez, Yoweri Museveni, que preside ao Uganda desde 1986, deixou indícios de que pretende continuar no poder havendo quem entenda que o regresso à pena de morte pode ser uma manobra de diversão” para desviar as atenções da oposição sobre aquilo que são os seus próximos projectos políticos.

Independentemente de se tratar, ou não, de uma manobra de diversão, a verdade é que a questão da pena de morte é um tema que continua a estar nas agendas de diversos países africanos.

Em 2016, o Benin e a Guiné anunciaram a abolição da pena de morte, embora na Guiné ela ainda esteja a ser aplicada em casos de excepcional gravidade. Nesse mesmo ano, o Presidente UhuruKenyatta comutou no Quénia a pena de morte que tinha sido sentenciada a cerca de 3 mil pessoas, trocando-a pela prisão perpétua.

Na Nigéria e no Botswana, onde não havia execuções desde 2013, registaram-se várias punições de pena de morte em 2016.



Os homossexuais

A prática de determinados actos de homossexualidade é um dos “crimes” que no Uganda é passível de ser punido com a pena de morte. Este assunto, que parecia estar adormecido com a suspensão da aplicação da pena de morte no país, volta agora a estar na ordem do dia com a intenção anunciada pelo Presidente Museveni da sua reintrodução prática.

O pastor Martin Ssempa, antigo combatente pela causa homossexual no Uganda, propôs em 2009 a um grupo de parlamentares cristãos que fizessem aprovar uma lei que despenalize a sua prática.Finalmente, agora essa proposta parece ter tido uma resposta e durante dois dias, em data ainda a designar pelo Parlamento, ela subirá para debate em sessão plenária para uma posterior votação.A sociedade ugandesa é largamente conservadora e a maioria do povo condena a homossexualidade. Mas, nos últimos anos foram aparecendo em todo o país grupos que defendem os seus direitos, muitos deles liderados por pastores das igrejas cristãs.

Embora exista actualmente um maior equilíbrio entre os que apoiam e os que estão contra os direitos dos homossexuais, poucos acreditam que a sua prática seja despenalizada no Uganda, pelo menos enquanto Museveni estiver no poder, visto ser ele um dos principais incentivadores. Mesmo depois das eleições parlamentares de Fevereiro, que determinarão uma nova configuração da casa das leis, tudo deverá continuar como está, embora o Uganda esteja debaixo de uma crescente e intensa pressão internacional.

A contrariar o optimismo que alguns observadores têm em relação a este tema, está o facto do Governo ter aprovado no final de 2017 uma lei que penaliza os homossexuais com penas que vão dos 14 anos à prisão perpétua e determina a pena capital para punir os crimes de “homossexualidade agravada”.



Yoweri Museveni declara “admiração” por Donald Trump

O Presidente Yoweri Museveni, num discurso proferido esta semana em Kampala na cerimónia de abertura da Assembleia Legislativa dos Países da África de Leste,considerou que os Estados Unidos têm o seu “melhor Presidente de sempre”.

“Eu tenho amor e admiração por DonaldTrump porque ele, como poucos outros, teve a coragem de dizer o que pensa, embora se tratasse de uma idiotice”, referiu Museveni para depois acrescentar que “temos que resolver os nossos problemas juntos” e sem a necessidade de “influências negativas externas”.

Para Museveni, a “sinceridade” de Donald deveria ser copiada por alguns líderes africanos para que possam, efectivamente, resolver os problemas que preocupam o continente. No início do mês, DonaldTrump referiu-se a nações africanas como países de merda” durante uma reunião para tratar de assuntos relacionados com a imigração.

Em reacção, a União Africana exigiu que DonaldTrump pedisse desculpas pelos seus comentários “claramente racistas”. A “admiração” agora manifestada por Museveni em relação a DonaldTrump contrasta com a reacção de diferentes líderes mundiais que não hesitaram em condenar a linguagem então utilizada pelo Presidente dos Estados Unidos. Curiosamente, a defesa que Museveni fez do Presidente dos Estados Unidos surgiu escassas horas depois da embaixadora norte-americana no Uganda ter criticado DonaldTrump.

“As palavras que o Presidente utilizou, obviamente, deixaram perturbada e preocupada”, disse a embaixadora Deborah Malac à imprensa ugandesa, referindo-se à forma como DonaldTrump denominou os países africanos.