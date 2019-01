Mundo

Músico célebre detido por suspeita de ter morto a própria esposa

O célebre músico sul-africano, "Pitch Black Afro", compareceu hoje num tribunal de Joanesburgo, na África do Sul, para responder a acusações de homicídio com premeditação contra sua esposa e obstrução à Justiça, informou a Pana. O artista, cuja verdadeira identidade é Thulani Ngcobo, declarou perante o Tribunal que não tinha meios de constituir um advogado para a sua defesa e prometeu pedir assistência judiciária.

Fotografia: DR

Ele foi detido, terça-feira, depois de um patologista concluir, no termo da autópsia efectuada à sua esposa, Catherine Modusane, pela presença no corpo da vítima de lesões que poderiam ter causado a sua morte.

Thulani Ngcobo, que foi educado no Soweto, começou a fazer rap para vencer a sua gaguez. O seu primeiro álbum vendeu-se em cerca de 50 mil cópias, batendo assim todos os recordes de venda de um álbum Hip Hop de todos os tempos na África do Sul. Ele vai continuar detido depois do seu julgamento ter sido adiado para a próxima terça-feira.