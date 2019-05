Mundo

Mutharika reeleito para novo mandato

O actual Presidente do Malawi, Peter Mutharika, foi reeleito para um novo mandato de cinco anos com 38,57 por cento de votos, à frente do líder da oposição, Lazarus Chakwera (35,41 por cento), anunciou a Comissão Eleitoral na segunda-feira à noite, de acordo com a Reuters.

Fotografia: DR

Os resultados oficiais foram divulgados após o fim da suspensão imposta pela Justiça devido às acusações de fraude apresentadas pelo partido de Lazarus Chakwera.

Os 6,8 milhões de eleitores renovaram também os deputados locais e prefeitos neste pequeno Estado agrícola do Sul da África. Durante a campanha, Mutharika, de 78 anos, defendeu o seu programa de trabalho, destacando a melhoria das infra-estruturas, especialmente estradas, num país onde metade da população vive abaixo da linha da pobreza.

Já Chakwera, chefe do Partido do Congresso do Malawi (MCP), e o Vice-Presidente Saulus Chilima, líder de uma nova organização partidária, o Movimento Unido da Transformação (UTM), denunciaram a corrupção que manchou a Presidência.