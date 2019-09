Mundo

Nações Unidas renovam a permanência na Líbia

O Conselho de Segurança da ONU adoptou, por unanimidade, uma resolução que renova por um ano, até de Setembro de 2020, a missão política na Líbia, com um mandato de apoiar “um possível cessar-fogo”.

Fotografia: DR

O texto, redigido pelo Reino Unido, de acordo com o que revelou hoje a AFP, solicita ao Secretário-Geral da ONU, António Guterres, a apresentação de opções ao Conselho de Segurança “para alcançar um cessar-fogo duradouro” na Líbia.

Neste âmbito, deverá ser precisado “o papel eventual” que a Missão das Nações Unidas na Líbia (Manul) possa desempenhar “para apoiar” um cessar-fogo, precisa a resolução.

Esta adenda foi solicitada pelo emissário da ONU na Líbia, Ghassan Salame, que pretende garantir o fim dos combates e relançar um processo político que está comprometido desde o início, em Abril, por uma ofensiva das tropas do marechal Khalifa Haftar em direcção a Tripoli, onde permanece o Governo de Acordo Nacional (GNA) reconhecido pela ONU.

Segundo os diplomatas, caso seja estabelecido um cessar-fogo, poderá ser aprovada de imediato uma segunda resolução para a criação de uma missão de verificação da sua aplicação, à semelhança do que existe para Hodeida, no Iémen, desde o início de 2019.

Na semana passada, o porta-voz das forças leais a Haftar considerou que será a solução militar que vai resolver o conflito. “A batalha está na fase final”, assegurou o general Ahmed al-Mesmari, durante uma conferência de imprensa nos Emirados Árabes Unidos. Na última intervenção, no Conselho de Segurança, em 4 de Setembro, Ghassan Salame solicitou aos países envolvidos no conflito na Líbia para se entenderem e permitirem um eventual acordo.

Diversas potências são acusadas de promover uma guerra por procuração na Líbia, onde se instalou o caos desde a queda em 2011 de Muammar Kadhafi.

Os Emirados, o Egipto e a Arábia Saudita são apontados como apoios decisivos do marechal Haftar, enquanto o Qatar e a Turquia estão solidários com o GNA de Fayez al-Sarraj. Segundo a ONU, desde Abril, os combates provocaram 1.093 mortos e 5.752 feridos, e ainda 120 mil civis deslocados.