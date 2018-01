Mundo

Nações Unidas iniciam inquérito

As Nações Unidas deram início ao inquérito especial sobre os recentes massacres dos seus 15 capacetes azuis e o ferimento de várias dezenas de outros soldados na região leste da República Democrática do Congo (RDC), declarou um seu porta-voz.

Técnicos começaram a trabalhar na morte de seus soldados

Fotografia: Sia Kambou | AFP

Um mês após o massacre de 15 capacetes azuis e os ferimentos de várias dezenas de outros na sequência do ataque mais mortífero contra uma missão da ONU em mais de 25 anos. Segundo o porta-voz, o Secretário-Ge­ral, António Guterres, disse que o inquérito está a ser dirigido por um alto responsável dos capacetes azuis reformado, Dmitry Ti­tov, da Rússia, no território de Beni, na província de Kivu-Norte, no leste da RD Congo.

Em causa está o ataque de 7 de Dezembro do ano passa­do contra uma base da Missão Multidimensional Integrada da ONU para a Estabilização da RDC (MONUSCO) em Se-muliki, em Beni, e que fez 15 mortos, todos os capacetes azuis tanzanianos, mais de 43 outros feridos e um dado como desaparecido até ao momento.

As Nações Unidas indicaram que este inquérito especial vai examinar as circunstâncias desta ofensiva, avaliar o nível de preparação geral da MONUSCO, a resposta a dar aos acontecimentos e às recomendações sobre como impedir a repetição de tais actos no futuro.

A missão de inquérito, que inclui dois oficiais do Exército tanzaniano, desloca-se em Janeiro corrente à RD Congo e igualmente aos países afectados na região dos Grandes Lagos em África.

Nas Nações Unidas desde 1991, Tivo desempenhou as funções de Secretário-Geral adjunto para o Estado de Direito e Instituições de Segurança no seio do Departamento das Nações Unidas para as Operações de Manutenção da Paz (DPKO) de 2007 a 2017.

Também já foi o director para África do Escritório das Operações de Manutenção da Paz junto do DPKO.