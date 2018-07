Mundo

Nações Unidas pedem eleições livres e tranquilas

Victor Carvalho

Na recta final da campanha eleitoral para as eleições do Zimbabwe, aprazadas já para o próximo dia 30, o gabinete do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos divulgou um relatório a pedir que as eleições no Zimbabwe decorram num ambiente tranquilo e respeitando os direitos humanos e o Estado de Direito.

Governo de Mnangagwa elogiado por permitir a presença de observadores internacionais

Fotografia: DR

As Nações Unidas reconhecem que a campanha eleitoral tem decorrido com comícios e manifestações pacíficos e sublinham as repetidas manifestações de optimismo por parte da sociedade civil.

Numa manifestação de reconhecimento pela forma como tudo tem estado a decorrer e como se perspectiva seja o dia das próprias eleições, a mesma entidade considera “extremamente positiva” a presença de organizações internacionais de direitos humanos, da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e da Comissão de Género do Zimbabwe na supervisão do pleito.

Mas, o gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos diz que continua preocupado com o crescente número de queixas, em especial nas áreas rurais, onde se regista alguma intimidação dos eleitores, ameaças de violência, assédio e coerção, incluindo a participação, aparentemente forçada, de pessoas em comícios políticos de diferentes partidos.

Uma outra questão que merece a nota negativa do gabinete tem a ver com o uso de linguagem depreciativa sobre as mulheres candidatas, que representam cerca de 15 por cento dos candidatos.

No documento, é referido que a discriminação em relação à mulher é entendida como uma forma de “pressão política inaceitável”, que viola o espírito da Constituição zimbabweana e afecta o “normal desenvolvimento” do processo eleitoral.



Ambiente festivo

Independentemente das apreciações e preocupações expressas pelo gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o facto é que a campanha eleitoral tem decorrido num ambiente festivo, onde sobressai a postura participativa e até agora comedida nos ataques à oposição do Presidente Emmerson Mnangagwa.

Se de uma coisa Mnangagwa se pode já gabar é a de ter criado uma moda nacional com o uso constante de um omnipresente cachecol com as cores da bandeira do país.

/>Este colorido cachecol, a nova imagem de marca do Presidente da República e cabeça de lista da ZANU-PF, tem uma história que remonta ao período em que Robert Mugabe ainda era dono e senhor do poder no país.

Estreado durante a recente cimeira de Davos para se proteger do frio que em Janeiro assolou a Suíça, o cachecol era anteriormente usado pelos opositores de Robert Mugabe para lhe desafiar o poder.

Quando em Bulawayo o rebentamento de uma bomba quase atingiu Emmerson Mnangagwa, este foi filmado e fotografado com o inseparável adereço que o acompanhou mesmo quando se deslocou ao hospital para visitar a esposa que havia ficado ligeiramente ferida.

No tempo de Mugabe, o cachecol era usado como símbolo para enaltecer as riquezas do país, em contraponto com a paupérrima situação económica em que este se encontrava devido às estratégias políticas adoptadas pelo então Presidente da República.

Essa explicação foi na altura dada num vídeo de propaganda eleitoral pelo então líder da oposição, o falecido Morgan Tsvangirai.

No cachecol com as cores da bandeira nacional, o verde representa a vegetação e é um símbolo da agricultura, o amarelo tem a ver com todos os diferentes minerais existentes no país e o vermelho refere-se ao sangue derramado durante a luta pela conquista da independência.

A partir dessa altura, muitos membros da oposição passaram a usar um cachecol igual, o que levou Robert Mugabe a só autorizar a sua venda em locais específicos, uma forma que encontrou para restringir a sua distribuição em todo o país.

Com a queda de Robert Mugabe, estas cores passaram a estar de novo presentes na indumentária de milhões de zimbabweanos, mas os cachecóis, esses, são um verdadeiro símbolo nacional.

Durante esta campanha eleitoral, onde são proibidas a utilização dos símbolos nacionais, como bandeira e hino, estas cores têm servido para vestir os principais intervenientes em comícios e ajudam a consolidar o modo festivo e patriótico como tudo tem decorrido.