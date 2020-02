Mundo

Naufrágio faz 14 vítimas mortais junto às Canárias

Um naufrágio ao largo da costa atlântica de Marrocos de uma embarcação em rota para as Canárias provocou, no sábado, a morte a pelo menos 14 pessoas, entre as quais duas crianças, informaram duas organizações não-governamentais (ONG).

Corpos de náufragos foram resgatados no Atlântico

Fotografia: Dr

“Depois de três dias no mar, a embarcação afundou-se. Segundo os sobreviventes, 14 pessoas morreram afogadas, entre as quais duas crianças”, anunciou na conta da rede social Twitter a associação Watch the Med Alarm Phone, que recebe apelos de pessoas em problemas no mar.

Um porta-voz da Guarda Costeira de Espanha disse à AFP ter sido informado do drama pela Watch the Med, mas não ter confirmação das autoridades marroquinas. O arquipélago das Canárias, situado ao largo das costas marroquinas, registou 708 chegadas de migrantes no mês de Janeiro, que comparam com as 40 ocorridas no mês homólogo de 2019, segundo o Ministério do Interior de Espanha.