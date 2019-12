Neutralizados 13 rebeldes no Mali

Mais de 400 pensionistas reclamam subsídios no Bié

O ministro dos Antigos Combatentes, João Ernesto dos Santos, esteve sexta e sábado no Cuito, província do Bié, a apurar as reclamações de mais de 400 pessoas que não recebem as pensões. Numa reunião realizada no sábado, o ministro afirmou que os reclamantes não constam da lista enviada pelo Gabinete Provincial.