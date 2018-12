Mundo

Nguema afasta chefe do Estado-Maior das Forças Armadas

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, demitiu o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Ruslan Hermes Nguema Oyana, por alegadas “irregularidades no exercício das funções”, refere um decreto lido na televisão pública.

Fotografia: DR

O decreto presidencial não indica a natureza das irregularidades cometidas por Oyana, promovido em 12 de Outubro, por ocasião do 50º aniversário da Independência do país. Ruslan Hermes Nguema Oyana foi promovido ao mesmo tempo que vários outros oficiais, referiram fontes militares à AFP.

Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-presidente responsável pela defesa e segurança e filho do Presidente, fez parte desse conjunto de promoções, assim como vários outros membros da família presidencial. Obiang Mangue passou então do posto de coronel para general de divisão.

/>O chefe do Estado-Maior foi já substituído pelo adjunto, o major-general Lamberto Nguema Micha.

Enquanto isto, um activista de defesa dos direitos humanos da Guiné Equatorial acusou os agentes de segurança de o terem espancado e esfaqueado, segundo várias organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, entre elas a Human Rights Watch (HRW) e a Amnistia Internacional (AI).

O vice-presidente do Centro de Estudos e Iniciativas de Desenvolvimento (CEID), Alfredo Okenve, afirmou que os homens o forçaram com uma arma, a sair do carro, espancaram-no e esfaquearam-lhe numa perna.