Nigéria é o país com mais pobreza extrema no mundo

Victor Carvalho

Mais de 87 milhões de nigerianos, cerca de metade da população, está numa situação de extrema pobreza, sobrevivendo com menos de dois dólares por dia.

Apesar do petróleo mais da metade da população nigeriana é extremamente pobre

Fotografia: DR

A distinção, de que nenhum país se pode orgulhar, é atribuída por um grupo de organizações humanitárias internacionais que operam em conjunto com as Nações Unidas para minimizar as carências alimentares em todo o mundo e fizeram um estudo referente a 2017.

De acordo com o estudo, o continente africano alberga dois terços de um total de 643 milhões de pessoas que em todo o mundo vivem em situação de pobreza extrema, embora os números revelem uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior.

Mas essa diminuição, infelizmente, vai ser revertida até ao final deste ano altura em que mais três milhões de pessoas vão ser afectadas pela pobreza em relação aos números actuais.

O caso da Nigéria é sublinhado pelos autores do estudo, não só pelo facto de ser aquele onde existem mais pobres (o que é natural dado o facto de ser também o mais populoso) mas por se tratar da maior economia africana e do maior produtor de petróleo do continente. Apesar dessas duas valências, o facto é que os sucessivos governos se têm mostrado incapazes de promover condições económicas para satisfazerem as necessidades de um número mais alargado de pessoas.

A recente crise provocada pelo abaixamento do preço do petróleo não explica tudo o que de insuficiente a Nigéria tem feito para criar alternativas económicas para compensar a redução da arrecadação das receitas provenientes da exportação do “ouro negro”.



Situação pode piorar

O estudo revela que 14 dos 18 países em que parte significativa da sua população vive em situação de pobreza extrema são africanos e alerta para o facto de caso este ritmo de agravamento se mantenha, até 2030, um total de 90 por cento dos cidadãos mais pobres do mundo viverão em África.

Entre outros países africanos que têm falhado na aplicação de programas para reverter a pobreza extrema da sua população, estão a República Democrática do Congo (RDC), com 60 milhões de pessoas, a Etiópia, com 23.9 milhões e a Tanzânia, com 19.9 milhões.

Logo a seguir surge Moçambique, com 17.8 milhões de pessoas a viverem em situação de pobreza extrema, o Quénia, com 14.7 milhões e o Uganda, com 14.2. Além de problemas de governação, outras das razões apontadas para esta situação resultam de questões climáticas e do isolamento em que muitas populações vivem que as impedem de ter acesso a tecnologias que facilitariam a exploração da agricultura, mesmo familiar, muitas vezes usada para garantir a subsistência alimentar de numerosas pessoas.

O aumento do número dos que vivem em situação de pobreza extrema, sobretudo no continente africano, está a preocupar as organizações internacionais uma vez que são geradoras de conflitos que depois de eclodirem se tornam difíceis de conter.

Não é por acaso que tem aumentado o número de acções armadas em África, precisamente nos países mais afectados pelo problema da pobreza extrema, neste caso a Nigéria e a RDC.

Estes dois países, com processos eleitorais marcados (a RDC em Dezembro deste ano e a Nigéria para 2019), têm vindo a ser cenários de ataques armados contra populações, na maior das vezes em disputa pelos bens existentes, o que tem impedido as organizações humanitárias de desempenharem a sua missão nos locais onde as carências alimentares são maiores o que agrava, substancialmente, as condições para garantir a sobrevivência das respectivas populações.