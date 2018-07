Nigéria está “sufocada” por falsas informações

Mundo

Víctor Carvalho

O Governo nigeriano está preocupado com a propagação através das redes sociais de uma série de falsas informações sobre o que se está a passar no país, sobretudo as que têm a ver com os recentes confrontos étnicos que causaram cerca de 200 mortos na região central.

As autoridades consideram que as falsas informações só fazem aumentar a violência no país

Além das informações falsas sobre esses incidentes relacionados com a forma como as autoridades estão a reagir, as redes sociais estão igualmente a ser usadas para apresentar fotografias que nada tem a ver com o que na altura se passou no país.

“Vamos ter que tomar medidas para travar a profusão de falsas informações com o único objectivo de aumentar a espiral de violência étnica, que já de si é suficientemente grave para nos preocupar”, disse o Presidente Muhammadu Buhari durante um encontro com jornalistas.

Na verdade, apenas dois dias depois dos incidentes entre caçadores e pastores na região centro da Nigéria, as redes sociais começaram a ser invadidas por uma série de imagens chocantes que diziam ilustrar aquilo que se havia passado.

No Twitter, uma fotografia que havia sido já publicada em 2011 para ilustrar um caso de violência doméstica, ocorrido também na Nigéria, foi agora postada para “mostrar” o “resultado” da actuação policial na repressão a alguns dos supostos envolvidos nos recentes confrontos étnicos. Uma outra imagem, agora publicada no Facebook, mostra corpos de dezenas de pessoas depositadas numa vala comum ao lado de um camião.

Com uma lente, através do qual se identificou a matrícula do veículo, é possível verificar-se que a fotografia foi tirada em 2015 e diz respeito a um acidente de trânsito na República Dominicana.

No final de semana, um dos mais populares blogs nigerianos, criado por Danladi Circoma, líder da Associação dos Caçadores, referiu que os recentes incidentes étnicos resultaram de uma vingança pela morte de 300 pastores em anteriores confrontos.

Em reacção a esta “informação”, que se veio a verificar ser falsa, foram postados milhares de comentários a apelar à violência, apontando mesmo para datas e formas de ataque contra tribos de caçadores que vivem na região central do país.



Nada de novo

Na verdade, a questão das “fake news” não constitui substancialmente nada de novo na Nigéria, uma vez que a propagação de diferentes rumores sobre a vida política e social dos principais dirigentes, sobretudo dos sucessivos Presidentes da República, têm sido uma constante.

Neste momento assiste-se no país a uma explosão no que respeita à utilização das redes sociais por parte dos nigerianos, sendo disso o expoente máximo o Facebook que conta com 26 milhões de utilizadores activos.

Em Janeiro, o Presidente Muhammadu Buhari veio a público denunciar uma conta falsa do twitter que estava a ser usada para justificar e incentivar os ataques étnicos que então se realizavam no Estado de Benue. No mês seguinte, surgiu uma outra “informação”, na mesma rede, a dar conta de um ataque, que nunca chegou a ocorrer, contra a auto-estrada que liga Lagos a Ibadan, uma das principais do país.

O impacto desta falsa notícia foi de tal ordem, que alguns hospitais chegaram a mobilizar para o local da suposta ocorrência numerosas ambulâncias e helicópteros, um movimento que levou o Ministério da Saúde a instaurar um inquérito para apurar de quem tenha saído a ordem para a mobilização de meios.

Face a toda esta situação, o ministro da Informação, Lai Mohammed, reforçou os seus alertas para os perigos que resultam das “fake news”, pedindo a todos os nigerianos que se mantenham vigilantes, pois este fenómeno coloca em risco a estabilidade políti-ca e social do país.

Ao mesmo tempo, o responsável garantiu que o Governo está a estudar medidas legais para punir criminalmente todos os que forem res-

ponsáveis pela propagação de “fake news”.

Estas declarações deixam perceber que, a um ano da realização de eleições, o Governo nigeriano prepara-se para “atacar” os que fazem das redes sociais um meio para a prática de acções de desestabilização.

Como sempre sucede, nestes casos, teme-se que algum excesso de rigor possa comprometer a liberdade de ex-pressão por parte das forças que se opõem ao Governo, mas que contestam, vivamente, tudo o que possa comprometer a paz e a estabilidade na Nigéria.