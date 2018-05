Mundo

Nigéria propõe unidade para repatriar capitais

Victor Carvalho

O Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, afirmou esta semana em Abuja que o seu país tem em curso um processo de negociação com o Reino Unido para receber de volta os bens que se encontram retidos e que foram enviados ilegalmente do país.

Buhari lidera processo que pretende juntar diferentes países para o repatriamento de dinheiros enviados para paraísos fiscais

Fotografia: DR

Usando da palavra numa conferência que reuniu vários responsáveis de agências regionais africanas de luta contra a corrupção, Buhari recordou que a Nigéria tem um acordo assinado há dois anos pelo antigo primeiro-ministro britânico, David Cameron, que prevê o repatriamento de vários biliões de dólares.

Este dinheiro, segundo o Presidente nigeriano, encontra-se “escondido” em diversas contas offshores em Londres e arredores e até agora ainda não foi devolvido.

Muhammadu Buhari tem vindo a liderar um processo que pretende juntar diferentes países africanos para que possam trabalhar em conjunto para o repatriamento dos bens ilegalmente enviados para paraísos fiscais e que, posteriormente, foram congelados pelas diferentes autoridades locais.

Até agora muitos países africanos têm tentado, isoladamente, resolver o problema dos bens confiscados no exterior, na maioria dos casos por dificuldades dos seus detentores justificarem a sua proveniência.

Muitas das vezes, são os próprios países africanos a pedirem o congelamento de determinadas contas sem que antes seja acautelada a necessária celeridade na efectividade do seu repatriamento.

Muhammadu Buhari entende que será mais fácil aos países africanos resolverem esse problema se actuarem conjuntamente, uma vez que todos são vítimas do mesmo problema: recuperar o dinheiro que lhes foi roubado.

Acção e unidade

Na referida conferência de Abuja foi proposta uma acção de unidade dos países africanos para a aplicação de uma estratégia conjunta que vise o repatriamento de capitais retidos no exterior e que tanta falta fazem para o desenvolvimento do continente.

A Nigéria criou recentemente uma agência para conduzir os esforços para o repatriamento dos capitais e que é coordenada por Ibrahim Magu, um jurista local de créditos firmados.

Desde o início do ano, esta agência conseguiu repatriar cerca de 1.3 biliões de dólares que se encontravam em paraísos fiscais, mas o Presidente Buhari considera que isso é “apenas uma gota de água num imenso oceano”.

A Nigéria recebeu em Abril 300 milhões de dólares provenientes das autoridades suíças referentes a contas detidas em nome da família de Sani Abacha, que dirigiu o país entre 1993 e 1998.

Na altura, Buhari considerou esta atitude das autoridades suíças uma afronta, visto ser conhecida a existência de vários biliões de dólares noutras contas, mas com o mesmo nome, que continuam congeladas sem qualquer explicação.

Em Janeiro, Muhammadu Buhari assinou um acordo bilateral de cooperação com os Emirados Árabes Unidos para a criação de mecanismos que agilizem o repatriamento dos capitais nigerianos que se encontram retidos neste país. O Ghana já reagiu à proposta nigeriana de uma acção conjunta, considerando ser importante que os países africanos actuem unidos, considerando que só assim podem fazer frente à unidade que existe entre os Estados que detêm os bens reclamados e que se refugiam em leis comunitárias para não descongelarem os fundos que são reclamados.

“Os países fora do continente africano estão unidos no objectivo de não devolverem os capitais que congelaram, pelo que só com uma posição unitária por parte dos lesados é que poderá existir alguma possibilidade de sucesso”, disse Roger Koranteng, um consultor da Commonwealth que tem acompanhado e apoiado de perto os esforços desenvolvidos pelo Presidente Muhammadu Buhari.

Um dos representantes do Ghana na conferência de Abuja, Martin Amidu, disse que “África tem sido vítima de uma máfia de líderes que falam da luta contra a corrupção mas que na prática alimentam esse tipo de crime”.