Mundo

Nkurunziza elevado ao grau de “guia do patriotismo”

A Assembleia Nacional Burundesa adoptou, na quarta-feira, um projecto lei que eleva o Presidente Pierre Nkurunziza ao grau de “guia supremo do patriotismo”.

O Parlamento atribui várias vantagens a Pierre Nkurunziza

Fotografia: DR

Segundo a AFP, o texto, apresentado pela ministra da Justiça, Aimée-Laurentine Kanyana, foi aprovado por “91 votos a favor, quatro contra e três abstenções” , segundo o presidente da Assembleia Nacional, Pascal Nyabenda.

Futuramente, Nkurunziza que decidiu não se candidatar para um quarto mandato da eleição presidencial aprazada para o dia 20 de Maio, será consultado a esse título “sobre questões relativas à salvaguarda da independência nacional, à consolidação do patriotismo e à unidade nacional”, indica o texto. Além de uma reforma dourada, beneficiará também de “medidas de acompanhamento” que lhe permitam cumprir a sua missão.

Em Janeiro, o Parlamento burundês aprovou um projecto-lei que atribui ao actual Chefe de Estado várias vantagens, no fim do mandato: uma vivenda, um valor de 500 mil euros e, para o resto da vida, uma indemnização igual aos emolumentos de um deputado.

A oposição considera indecentes tais vantagens, num país onde 75 por cento da população vive abaixo do nível da pobreza. O deputado da oposição, Fabien Banciryanino disse à AFP ter votado contra, e explicou o motivo à Assembleia Nacional.

“Expliquei que desde que Nkurunziza ascendeu ao poder foram cometidos crimes graves, todas as semanas exumam-se corpos de pessoas mortas, o país tornou-se num dos mais pobres e corruptos do mundo. Penso que deveria ser julgado”, disse o deputado.

Segundo o Tribunal Penal Internacional (TPI), que iniciou investigações aos supostos crimes, o Burundi vive uma crise política desde que, em Abril de 2015, o Presidente Nkurunziza anunciou a candidatura para um terceiro mandato, tendo sido reeleito em Julho do mesmo ano.