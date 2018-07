Mundo

Nome de Mutharika envolvido num escândalo de corrupção

Victor Carvalho

Peter Mutharika, Presidentedo Malawi, tem o seu nome envolvido num escândalo de corrupção, sendo acusado de ter recebido quase quatro milhões de dólares norteamericanos (em moeda nacional, o kwacha) numa contrapartida por ter adjudicado, sem concurso, a importação de bens alimentares para abastecer a Polícia.

liados do Chefe de Estado do Malawi acusam adversários de fomentar notícias falsas

Fotografia: DR

A acusação está a ser feita por uma agência governamental que investiga casos de corrupção no país e baseiase no facto de um homem de

negócios, que supostamente se encarregou da importação dos alimentos para a Polícia, ter depositado um cheque na conta do Partido Democrático Progressista.

Investigações posteriormente feitas pela mesma agência revelam que o único signatário dessa conta é o seu Presidente, Peter Mutharika,

que a movimentou para retirar o valor depositado, usandoo em seu benefício pessoal. Um porta-voz de Peter Mutharika já veio a público para dizer que o Presidente não fez nada de errado, mas diversas organizações da sociedade civil não estão de acordo e deram-lhe duas semanas para que apresente voluntariamente a sua demissão.

Suspeitas vêm de dentro Findo esse prazo, essas mesmas organizações prometeram avançar com uma acção judicial para destituir o Presidente, ao mesmo tempo que darão início a uma série de acções que envolvem a realização de manifestações e de comícios em todo o país.

As suspeitas sobre o envolvi A erupção de um conflito étnico de larga escala já obrigou mais de 1,2 milhões de pessoas a abandonar o Sul

da Etiópia.

De acordo com um relatório publicado quarta-feira pela Organização das Nações Unidas, só no último mês foram contabilizados cerca de 800 mil deslocados. O documento não fala em mortes, mas diplomatas ouvidos pela agência de notícias Reuters calculam que pelo menos 200 pessoas tenham perdido a vida desde Junho.

Com uma população superior a 100 milhões de pessoas, a Etiópia tem dezenas de grupos étnicos dentro do seu território, muitos deles descontentes com a marginalização de que se dizem alvo, por parte da classe política dominante.

Pouco depois de assumir o cargo de primeiro-ministro, em Abril – substituindo Hailemariam Desalegn, que se demitiu um mês antes –, Abiy Ahmed prometeu reformas políticas e económicas, destinadas a oferecer mais influência a alguns grupos étnicos marginalizados, incluindo o seu próprio grupo, os Oromos.

O gesto do chefe do Executivo etíope originou protestos violentos, perseguições e destruição de habitações e edifícios do estado no Sul

do país, particularmente na Oromia – região localizada a mais de 400 quilómetros da capital, Addis Abeba, onde reside uma grande parte da etnia. Depois de uma primeira escalada de violência em Abril, iniciou-se nova onda de brutalidade no mês passado.

“A situação de segurança tem sido difícil, apesar de a Força Nacional de Defesa da Etiópia ter sido mobilizada para aquela região. Há registo de destruição de casas e de outras infra-estruturas”, refere o relatório das Nações Unidas, que faz uma contabilização detalhada dos deslocados do último mês: “O reatar da violência no início de Junho levou ao deslocamento de 642,152 pessoas em Gedeo e de 176,098 em West Guji, na região de Oromia”.

mento de Peter Mutharika neste escândalo de corrupção foram levantadas na última semana de Junho pelo Gabinete Anti-Corrupção, uma

entidade oficial que colocou o assunto no seu site oficial, tendo posteriormente sido apagado. Com base nessa denúncia, a agência governamental encarregada de investigar casos de corrupção iniciou um processo para apurar o que efectivamente se passou.

O caso diz respeito a um contrato sancionado pelo Presidente da República e que permitiu ao empresário Zammer Karim, titular da empresa “Pioneer Investments”, importar bens alimentares para a Polícia sem qualquer concurso público. Nesse acordo, assinado entre o empresário e o responsável pela área das Finanças da Polícia, Innocent Bottomani, a“Pioneer Investments” colocaria no Malawi 500 mil refeições individuais.

Dias depois do contrato ter sido assinado, a empresa pediu um aditamento no qual alterou o preço inicialmente previsto para a importação

da comida de 2,3 mil milhões para 2,8 mil milhões de kwachas, um movimento que o Gabinete Anti-Corrupção considerou fraudulento.Terá

sido a diferença dos valores estipulada no aditamento que foi depositada na conta do Partido Democrático Progressista e posteriormente movimentada por Mutharika.

Inicialmente, os assessores de Peter Mutahrika rotularam de “fake news” as informações divulgadas no “site” do Gabinete Anti-Corrupção do

Malawi, atribuindo a autoria da notícia aos adversários políticos do Presidente com o objectivo de o prejudicar quando se está a um ano da

realização de eleições no país.

Dias depois, quando foi confirmado que estava efectivamente em curso uma investigação a esse caso de importação de alimentos para a Polícia, um porta-voz de Mutharika disse ao “Daily Times”, que a conta bancária em que se suspeita tenha sido depositado o dinheiro é apenas usada na angariação de fundos para custear as actividades do partido.

Oposição pede demissão Vários grupos da sociedade civil e a principal força da oposição, o Partido do Congresso do Malawi, pediram já

a demissão de Peter Mutharika.

Joyce Banda, antiga Presidente da República, ainda não se pronunciou sobre o assunto, embora tenha recentemente dito que está a avaliar

a possibilidade de se candidatar às eleições do próximo ano. A antiga Chefe de Estado, derrotada nas eleições de 2014, foi depois obrigada a

abandonar o país quando surgiram acusações de que estava envolvida num escândalo de corrupção, denominado “Cashgate” pelo qual teria recebido 32 milhões de dólares norteamericanos. No início de 2018 regressou ao Malawi, depois de ter estado quatro anos na África do Sul.