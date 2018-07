Nomeado primeiro embaixador na Etiópia ao fim de 20 anos

Sentença é conhecida no dia sete de Agosto

A sentença do caso “Rufino António”, adolescente de 14 anos morto a tiro, em 2016, quando se encontrava num grupo de moradores que protestava contra a demolição de moradias no bairro “Walale”, no município de Viana, junto à Zona Económica Especial (ZEE), vai ser conhecida no dia 7 de Agosto.