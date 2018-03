Mundo

Norte do Mali reclama inclusão social

A falta de rigor e o atraso na implementação do acordo de paz no Mali, assinado em Junho de 2015, está a abrir caminho para a multiplicação de ataques contra os capacetes azuis da MINUSMA. Os terroristas estão já a ameaçar a segurança de países vizinhos como o Burkina Faso e o Níger.

Danos no município do Kuimba

Fotografia: EDIÇÕES NOVEMBRO

Para tornar as coisas ainda mais complicadas, os "jihadistas" contam com o apoio de milícias locais que os acolhem nas suas aldeias, os alimentam e de quem se tornam cúmplices pontuais na luta contra os inimigos comuns: o Exército, o Governo e as forças estrangeiras que estão no país.

As zonas rurais do Mali, sobretudo as do norte, são historicamente hostis ao Governo e ao Exército, de quem reclamam uma maior atenção e um tratamento mais igualitário em relação ao que é dispensado à população que vive nas grandes cidades.