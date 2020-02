Mundo

Nova força naval bloqueia entrada de armas na Líbia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) concordaram, segunda-feira, numa nova missão naval, para “bloquear a entrada de armas” na Líbia, com componente aérea e terrestre, noticiou, hoje, a Efe.

Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE debateram a situação militar na Líbia em Berlim

Fotografia: DR

“A UE vai deslocar navios na zona Leste da Líbia, para impedir o tráfego de armas, mas caso esta missão provoque um afluxo de embarcações de migrantes, será interrompida”, precisou Di Maio. O ministro italiano insistiu que “esta é uma missão de combate ao tráfico de armas” , a operação Sophia “já não existe”, referindo-se à missão da UE iniciada em 2015 que visava combater o tráfico de migrantes.

“A unanimidade dos 27 Estados da UE era necessária para lançar a nova missão e foi conseguida depois de a Áustria levantar as reservas depois de obter respostas a algumas exigências”, disse o ministro austríaco, Alexander Schallenberg.

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, negou que a situação na Líbia tenha ficando fora de controlo novamente. Numa entrevista ao jornal italiano "La Stampa", afirmou que a situação seria melhor definida como impasse.

“Afirmar que a situação na Líbia está fora de controlo, depois da Conferência de Berlim, não está totalmente correcto, na minha opinião. Seria mais correcto dizer que não houve mudanças radicais na situação”, sublinhou Lavrov.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia acrescentou que "as controvérsias entre as principais partes do conflito na Líbia chegaram ao extremo, no qual é impossível resolvê-las no âmbito de um evento, mesmo tão representativo quanto o fórum de Berlim”.

A tarefa mais importante que a comunidade internacional enfrenta actualmente, segundo Lavrov, é "garantir que os líbios aceitem inequivocamente as disposições do documento final da Conferência de Berlim”.

O ministro também destacou que cabe aos líbios garantir a integridade territorial do país, enquanto a comunidade internacional deve criar as condições necessárias para isso.

Líbia está dividida em dois centros de poder. O Governo interino, juntamente com o Parlamento em Tobruk, controla a parte oriental do país e conta com apoio das tropas do marechal Khalifa Haftar. O Governo do Acordo Nacional endossado pela ONU, com sede em Tripoli, controla o Noroeste do país.

Em 19 de Janeiro, Berlim sediou uma conferência internacional sobre a Líbia, a nível de Chefes de Estado e de Governo, com a participação de líderes da Alemanha, Argélia, China, Egipto, Emirados Árabes Unidos, EUA, França, Itália, Reino Unido, República do Congo, Rússia e Turquia, além de representantes da ONU, União Europeia, União Africana e Liga Árabe.

Também participaram do fórum os líderes rivais da Líbia, o chefe do Governo do Acordo Nacional, Fayez al-Sarraj, e o comandante do Exército Nacional da Líbia, marechal Khalifa Haftar, embora em nenhum momento eles tenham ficado frente a frente em Berlim.

Na declaração final, os participantes da conferência reconheceram a necessidade de redobrar esforços para alcançar um armistício sustentável na Líbia e de adoptar medidas recíprocas a esse respeito, incluindo as etapas para desmantelar grupos armados e milícias.

Exportações ilegais de petróleo

O Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU) prorrogou o regime de sanções impostas à Líbia até 2021, advertindo das exportações ilegais do petróleo que minam o Governo de Unidade Nacional e a Companhia Nacional de Petróleo da Líbia, anunciou, ontem, a Pana.

Numa resolução, n.º 2509, sobre o "embargo de armas, a proibição de viagens, o congelamento de bens e medidas relacionadas com a exportação ilegal de petróleo", o CS da ONU prorrogou o mandato do Grupo de Peritos sobre sanções contra a Líbia até 15 de Maio de 2021, de acordo com uma publicação da referida instituição.No documento, o CS afirmou “o firme compromisso com a soberania, independência, integridade territorial e unidade nacional da Líbia, frisando que "a exportação ilegal do petróleo, incluindo o bruto e produtos petrolíferos refinados da Líbia, mina o Governo de Unidade Nacional e a Companhia Nacional de Petróleo Líbia (NOC) e constitui uma ameaça à paz, segurança e estabilidade na Líbia".

A decisão foi tomada ao abrigo do Capítulo VII da Carta da ONU, após a aprovação por 14 dos membros totais do CS (15 países) apesar da abstenção da Rússia.

No mesmo contexto, o embaixador alemão na Líbia, Oliver Owcza, disse que a decisão visa “apreender navios suspeitos e combater a exploração ilegal do petróleo.”

Sublinhou que a resolução é uma iniciativa da Grã-Bretanha e da Alemanha, que consideram esta medida que vai “no interesse de todos os Líbios”.