Mundo

Nove suspeitos de terrorismo abatidos em Asiut

Nove suspeitos de terrorismo, que alegadamente preparavam ataques no Egipto, foram abatidos pelas forças de segurança na província de Asiut, no sul do país, informou o Ministério do Interior.

Fotografia: DR

O tiroteio entre os presumíveis terroristas e as forças de segurança ocorreu na madrugada de segunda para terça-feira, numa caverna localizada no município de Al Ghanayem, na estrada deserta ocidental que liga Asiut à província de Sohag.

As primeiras investigações apontam que os "terroristas" tinham preparado "artefactos explosivos" para realizar uma série de "ataques hostis contra instalações importantes e vitais do Egipto". As forças de segurança apreenderam seis armas automáticas, dois dispositivos explosivos e muita munição, disse a fonte.