Novo Presidente é eleito amanhã na Guiné-Bissau

Mais de 760 mil eleitores escolhem, amanhã, o próximo Presidente entre 12 candidatos. A campanha eleitoral terminou ontem e no país estão 23 observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 54 da União Africana, 60 da CEDEAO e 47 dos Estados Unidos.

A campanha para a “caça” ao voto terminou, ontem, sem o registo de incidentes graves no país

Fotografia: Dr

Ontem, o candidato José Mário Vaz anunciou que várias candidaturas assinaram um acordo para apoiarem o candidato que passar à segunda volta.

“Está a combinar-se, um grupo de candidaturas de partidos políticos, celebrarem um acordo para em caso de um de nós passar à segunda volta os outros apoiariam”, disse antes, o Presidente cessante, em declarações à agência Lusa, à margem de um comício em Biombo, a cerca de 50 quilómetros de Bissau, sem especificar de que candidaturas se tratam.

Questionado sobre se isto é uma resposta à proposta feita pelo candidato Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15, líder da oposição), José Mário Vaz, que se candidata como independente, respondeu: “eu não digo isso.”

Mas, disse que “foi extraordinário” quando encontrou Sissoco Embaló durante uma acção de campanha dos dois candidatos em Buba, no sul do país.

“Eu estava num lugar e ele foi cumprimentar-me. Eu gostei muito desse gesto. Isso é que é realmente a democracia”, disse.

O candidato do Madem G15 apelou em 19 de Novembro para a união de todos os candidatos contra o que considera ser o “eixo do mal” representado por Domingos Simões Pereira, candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, no poder).

Sobre se está confiante numa vitória à primeira volta, Jomav, como é conhecido, admitiu que “é difícil.”

“Talvez a única pessoa que disse que vai vencer na primeira volta é o candidato adversário, o candidato do PAIGC, que esteve em Portugal e disse a toda a gente que ganharia na primeira volta”, mas quem viu esta campanha percebe que “ninguém tem condições de vencer na primeira volta”, disse.

Sobre quem vai apoiar na segunda volta, caso seja afastado da corrida, José Mário Vaz escusou-se a responder directamente.

“Não tenho problemas nenhuns. Neste momento, o povo é soberano, o veredicto é popular. Se não for à segunda volta, o povo é quem mais ordena. Eu vou cumprir rigorosamente aquilo que as urnas ditarem”, disse.

Questionado sobre se algum dia irá ultrapassar o diferendo com Domingos Simões Pereira, o Presidente cessante referiu que não sabe se existe.

/>“O único problema que eu tenho como responsável deste país é a defesa intransigente da minha terra e do meu povo, é só”, disse.

Em 2015, José Mário Vaz demitiu Domingos Simões Pereira do cargo de Primeiro-Ministro e recusou novamente o seu nome para o cargo de Chefe de Governo em Junho deste ano, após as legislativas de Março.

Jornalista denuncia radicalização islâmica

O jornalista e poeta guineense Toni Tcheka alertou, ontem, para a tendência “perigosíssima” de “radicalização islâmica e utilização da religião em proveito próprio”, que “deve ser encarada como uma ameaça à nação” durante a campanha eleitoral na Guiné-Bissau.

“A campanha está a mostrar-se destrutiva por parte de alguns candidatos que, na falência de ideias e de um projecto para a Guiné-Bissau, entram no populismo barato para agradar a certos sectores que os financiam para fazer valer as suas ideias”, disse também à Lusa o analista político guineense João Conduto.

“É uma situação nova, com muita coisa para lá das eleições para ser encarada como uma ameaça à nação que se quer construir”, reforçou Toni Tcheka (pseudónimo de António Soares Lopes Júnior, antigo director da Rádio Nacional da Guiné-Bissau).

Num país empobrecido, já há mais de 70 por cento da população afectada pela pobreza forte, “há pessoas que, não se sabe como, nem de onde, não trabalharam ou herdaram heranças, nem ganharam nenhuma lotaria, aparecem com imenso dinheiro para esbanjar nestas eleições, chegando ao limite de comprarem cartões eleitorais de pessoas muito pobres”, acusou o jornalista. Tcheka aponta o dedo a “um grupo de políticos devidamente identificados, que tem estado a utilizar como arma para interesses próprios a religião e a diversidade étnica.”

“Há uma deriva enorme, muito por uma certa influência do radicalismo islâmico. Um dos candidatos, pela sua linguagem, forma de estar e de se apresentar, tem conotações com o que se passa em certas correntes do radicalismo islâmico que afecta a África Ocidental”, acusou o jornalista.