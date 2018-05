Mundo

Novo ataque de rebeldes ugandeses faz 10 mortos

Os rebeldes ugandeses da Frente Democrática Aliada (ADF) mataram no domingo, pelo menos, 10 pessoas no nordeste da República Democrática do Congo (RDC), mais concretamente na localidade de Mbau, 20 quilómetros a norte de Beni, uma das principais cidades da província do Kivu Norte, estando as autoridades locais a percorrer a zona para saber se há mais vítimas, depois de ontem de manhã terem sido encontrados seis dos 10 corpos.

A região situada numa zona montanhosa e próxima da fronteira com o Uganda, no oeste ugandês, permite aos rebeldes esconderem-se com facilidade e escaparem às operações militares no terreno, disse uma fonte da Polícia local.

A ADF iniciou a sua campanha de violência em 1996 no distrito de Kasese, no oeste do Uganda, após o que a expandiu a várias zonas próximas da fronteira com a RDC.Trata-se de um grupo armado que continua a actuar na RDC após o grupo rebelde M23, que chegou a controlar grande parte da região, ter sido desarmado, em Novembro de 2014.

O nordeste da RDC está há vários anos mergulhado num conflito alimentado por dezenas de grupos rebeldes, apesar da presença do exército regular e das forças militares da Missão das Nações Unidas no país, a Monusco.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) estima que, actualmente, existam cinco milhões de congoleses deslocados e 675 mil refugiados em países vizinhos.

Por seu lado, a organização não-governamental Human Rights Watch estima que, entre Junho e Novembro de 2017, só na província do Kivu, mais de 500 civis foram assassinados e cerca de mil sequestrados.