Novo representante da ONU promete trabalhar para a paz

O novo representante do Secretário-Geral da ONU na Guiné-Bissau, o diplomata brasileiro, José Viegas Filho, chegou esta semana a Bissau e prometeu fazer um “trabalho coerente” das Nações Unidas para que o país encontre a paz e o desenvolvimento.

Nações Unidas garantem programas de ajuda a Bissau

Fotografia: DR

“Estou muito feliz de estar a chegar à Guiné-Bissau, por esta experiência que eu espero seja muito construtiva, de maneira a que as Nações Unidas, com os seus melhores propósitos, possa fazer um trabalho coerente no país, para que nós encontremos um futuro de prosperidade, paz e progresso”, afirmou José Viegas Filho.

O diplomata brasileiro, que será também chefe do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, nasceu em 1942 e tem mais de quatro décadas de experiência no Governo e diplomacia e vai substituir no cargo Modibou Touré, que terminou a sua missão no início de Maio.

O novo representante da ONU em Bissau ocupou entre 2009 e 2012 o cargo de embaixador do Brasil em Itália, depois de ter passado por Espa-

nha, Rússia, Peru e Dinamarca, entre outros.

José Viegas Filho também foi ministro da Defesa brasileiro entre 2003 e 2004 e ocupou importantes funções no Ministério das Relações Externas.

Entre 1992 e 1993, liderou a delegação brasileira que participou nas negociações para reformar o Tratado de Tlatelolco para a desnuclearização da América do Sul.

Também liderou entre 1995 e 1997 a delegação brasileira que participou nas negociações para a proibição de minas anti-pessoal.