Novo surto de ébola alastra-se em Mangina

Victor Carvalho

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já está no terreno a trabalhar ao lado das autoridades congolesas, no sentido de combater um eventual novo surto de ébola cujo epicentro está localizado na cidade de Mangina, no nordeste do país e muito perto da fronteira com o Uganda.

O país declarou o fim do último surto, no dia vinte e quatro do passado mês de Julho

Fotografia: DR

Segundo o vice-director-geral da organização, Peter Salama, apenas na próxima terça-feira haverá a certeza absoluta de que os casos até agora detectados são mesmo resultantes da contracção do ébola.

Peter Salama, em declarações proferidas numa conferência de imprensa realizada em Kinshasa, sublinhou que caso se confirme que se tratam de casos de ébola haverá também a necessidade de saber qual a sua estirpe, de modo a definirem-se quais as vacinas que serão utilizadas.

“Estamos convencidos de que se trata de um novo surto de ébola, mas temos que definir qual a sua estirpe para que depois possamos escolher a melhor estratégia a adoptar”, disse.

O responsável na OMS para a preparação e resposta a emergências, Peter Salama afirmou que, pelos primeiros sinais detectados nas pessoas infectadas, tudo indica que se trata da mesma estirpe do anterior surto, detectado na província do Equador e dado recentemente declarado como extinto.

“Se for a mesma estirpe, conhecida por Zaire, estaremos perante uma notícia simultaneamente boa e má. Má, porque se trata do tipo mais mortífero, mas boa porque já temos aqui em Kinshasa três mil doses de vacina prontas a serem utilizadas e mais 300 mil que poderão estar disponíveis dentro de poucos dias.

Até ao momento são conhecidos “prováveis casos de contacto com o vírus em dez locais diferentes”, todos eles à volta de Mangina. mencionou.



Mais casos suspeitos

Contudo, as autoridades congolesas disseram já que existem informações de que existem também casos suspeitos na província de Ituri e na cidade de Beni, ambas bastante mais perto da fronteira com o Uganda.

De acordo com a OMS, ainda não está confirmada a origem do novo surto do ébola, havendo suspeitas de que ele poderá ter vindo do Zaire, do Sudão ou de Bundibugyo, uma cidade no Uganda.

Segundo o Ministério da Saúde, quatro de seis amostras testadas em laboratório deram positivo para ébola, estando agora a ser submetidas a novos exames no Instituto Nacional de Investigação Biomédica (INRB), localizado na capital da República Democrática do Congo, Kinshasa.

O país declarou o fim do último surto, no passado dia 24 de Julho, no lado oposto do país, a cerca de 2.500 quilómetros de distância. Dos 54 casos então registados, 21 pessoas sobreviveram à doença. Essa experiência ajuda a conter o alastramento da epidemia na região, disse Peter Salama. “Qualquer um dos países vizinhos activou programas de resposta, com material e pessoal em estado de prontidão. Estão, certamente, muito melhor preparados do que no passado”, enfatizou.

Um problema que provoca natural preocupação junto das pessoas que estão no terreno, é o facto deste novo surto ter sido detectado na região de Kivu do Norte, onde actuam mais de 100 grupos armados.Os cerca de 30 especialistas que a OMS já lá tem a trabalhar, estão totalmente dependentes da logística do Programa Alimentar Mundial (PAM) e da protecção da missão das Nações Unidas na RDC.

Além da questão de segurança, acresce a proximidade de Kivu do Norte com o Uganda, que se encontra a apenas 50 quilómetros do epicentro do surto, pelo que a OMS está a trabalhar com as autoridades desse país para prevenir e preparar planos de emergência, tal como com os responsáveis do Ruanda, com o qual a RDC também partilha uma extensa fronteira regional.

No Kivu do Norte, 1,8 milhões dos habitantes são deslocados internos e há um corredor que serve de saída importante para os refugiados em direcção ao Uganda, Tanzânia e Burundi, o que pode levar à “exportação de doenças contagiosas”, sublinhou o especialista.