Novo surto de Ébola alastra com epicentro em Mangina

As autoridades congolesas e a Organização Mundial de Saúde (OMS) já estão no terreno a trabalhar para combater aquilo que se julga ser um novo surto de Ébola, que tem o seu epicentro na cidade de Mangina, localizada no nordeste da República Democrática do Congo, muito perto da fromnteira com o Uganda

Fotografia: DR

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já está no terreno a trabalhar ao lado das autoridades congolesas, no sentido de combater um eventual novo surto de Ébola cujo epicentro está localizado na cidade de Mangina, no nordeste do país e muito perto da fronteira com o Uganda.

Segundo o vice-director-geral da organização, Peter Salama, apenas na próxima terça-feira haverá a certeza absoluta de que os casos até agora detectados são mesmo resultantes da contracção do Ébola.