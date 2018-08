Mundo

Novo surto de ébola já atinge dez locais

O novo surto de ébola detectado no nordeste da República Democrática do Congo (RDC) já atinge dez lugares à volta do epicentro, a cidade de Mangina, disse ontem um responsável da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O vice director-geral da OMS para a Preparação e Resposta a Emergências, Peter Salama, afirmou, em conferência de imprensa, que “segundo os resultados de laboratório mais recentes, parece muito provável que se confirme que se trata da estirpe Zaire”.

A agência espera os resultados da análise da sequência genética da estirpe na próxima terça-feira, indicou. “Se se confirmar que é o Zaire, entram em jogo as vacinas e estamos a preparar já isso”, afirmou o responsável da OMS, que explicou que se trata do mesmo tipo que no anterior surto de ébola, na província de Equador (noroeste da RDC), cujo fim foi declarado apenas oito dias antes de surgirem novas infecções, agora na província do Kivu do Norte e perto da fronteira com o Uganda.

Segundo Salama, é “uma notícia simultaneamente boa e muito má”, já que a variante Zaire é a “mais mortífera” de todas. “A boa notícia é que, apesar de se tratar de um produto ainda em investigação, temos uma vacina segura que poderíamos mobilizar” a partir de Kinshasa, onde a OMS dispõe de três mil doses da vacina da farmacêutica Merck, referiu.

“Podemos mobilizar até mais 300 mil muito em breve”, adiantou o vice director-geral, que advertiu que a dificuldade consiste em reconstituir todos os contactos com o vírus numa área vasta e numa “zona de guerra onde há muito pouco acesso”. O fim do surto anterior, ocorrido na província do Equador, foi declarado na semana passada, onde foi registado um total de 54 casos (38 confirmados e 16 possíveis), com 33 mortos.