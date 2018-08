Mundo

Novos casos de Ébola detectados na RDC

O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo (RDC) revelou que foram detectados novos casos de Ébola na província do Kivu Norte, na zona oriental do país. Este anúncio, acontece uma semana depois de o governo congolês ter decretado o fim do mais recente surto, que provocou a morte de mais de 11 mil pessoas entre 2014 e 2016.

Fotografia: DR

Segundo informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde da RDC à Organização Mundial de Saúde (OMS), quatro de seis amostras testadas em laboratório deram positivo para Ébola. Neste momento, as amostras estão a ser submetidas a novos exames no Instituto Nacional de Investigação Biomédica (INRB), localizado em Kinshasa.

A maioria dos casos foi detectada num raio de 30 quilómetros nos arredores da cidade de Beni, no Kivu Norte, uma zona de grande actividade comercial uma vez que está localizada na fronteira da RDC com o Ruanda e o Uganda. Em comunicado, o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lembrou que o vírus continua a ser uma ameaça, mas mostrou-se confiante na capacidade do país em lidar com a situação.

EM DESENVOLVIMENTO...