Número de mortos no terramoto sobe para 35

O balanço do sismo que atingiu, na noite de sexta-feira, o Sudeste da Turquia subiu para 35 mortos, embora prossigam os trabalhos de resgate para salvar pessoas que se encontrem debaixo dos escombros, noticiou, ontem, a agência de notícias local Anadolu.

Fotografia: DR

O sismo, com uma magnitude de 6,8 e o epicentro numa zona rural da província de Elazig, fez cerca de 1.600 feridos que foram atendidos em hospitais da zona, permanecendo uma centena em tratamentos, cerca de 30 dos quais nos cuidados intensivos.

As equipas de salvamento trabalham desde a altura em que se registou o sismo, às 17h55 de sexta-feira, para retirar as pessoas dos escombros, tendo já conseguido resgatar, pelo menos, 45.

Entre os resgatados encontrava-se uma criança de dois anos e meio retirada das ruínas da casa, 24 horas depois do abalo, tendo a mãe sido recuperada quatro horas mais tarde. Ambos estão bem.

Quase dois dias depois, à noite, do terramoto, com as temperaturas a descerem até aos -10°C. A esperança de serem encontrados sobreviventes vão diminuindo.

Pressionados pelo tempo, os socorristas têm, de actuar com cautela para evitar desabamento dos escombros.

Segundo as autoridades turcas, mais de 15 mil pessoas estão alojadas em ginásios e escolas e mais de cinco mil tendas foram montadas na cidade para acomodar os habitantes.

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que, sábado, visitou a zona do desastre, agradeceu às equipas de salvamento o “espírito e sacrifício”, momentos antes de partir, em visita de Estado, para a Argélia num périplo de três dias, que o levará, também, à Gâmbia e ao Senegal.