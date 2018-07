Nuvem de medo envolve as eleições no Zimbabwe

Lopito Feijóo anima tertúlia em Coimbra

Lopito Feijóo participa no sábado, como orador, numa tertúlia sobre as “Literaturas de Língua Portuguesa nas Margens do Atlântico e do Índico”, inserida no festival “Sons, Saberes e Sabores da Lusofonia”, que decorre em Coimbra até domingo.