Nyusi acusa a Renamo de ameaçar a população

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse terça-feira que há homens da Renamo que estão a ameaçar a população nas províncias de Tete e Manica, centro de Moçambique, o que a principal força da oposição negou, referiu ontem a Lusa.

Fotografia: DR

“Há homens da Renamo no mato a ameaçar as populações. Temos este problema em Moatize, província de Tete, e no distrito de Bàrué, Manica”, disse Filipe Nyusi.

O Chefe de Estado moçambicano falava durante um comício na província de Tete, no centro de Moçambique. De acordo com Nyusi, as alegadas ameaças do braço armado da Renamo nestas regiões está a atrasar o desenvolvimento local, na medida em que as populações têm medo de circular em determinados pontos.

“Num destes distritos, ficámos durante muito tempo com três a cinco escolas fechadas porque as crianças estavam com medo de ir à escola. Não pode haver moçambicanos a serem proibidos de circular”, afirmou Nyusi, acrescentando que caso a situação continue as autoridades serão orientadas a agir.

Contactado pela Lusa, o secretário-geral da Renamo, André Majibire, considerou lamentáveis as declarações do Chefe de Estado e afirmou que a Renamo não está a ameaçar as populações.

Notícia em desenvolvimento...