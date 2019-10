Mundo

Nyusi vence em Maputo com 69,23 % dos votos

O candidato da Frelimo, partido no poder em Moçambique, venceu as eleições presidenciais na cidade de Maputo com 69,23 % contra 22,98 % de Ossufo Momade, da Renamo, anunciou, ontem, a Comissão Provincial de Eleições da capital moçambicana.

Filipe Nyusi, actual Chefe de Estado, obteve um total de 276.087 votos (69,23%) nas 982 mesas que estavam espalhadas pela cidade de Maputo, contra 91.627 (22,98%) de Ossufo Momade, disse Ana Ângelo, presidente da comissão, em conferência de imprensa destinada a apresentar os resultados do apuramento provincial.

Daviz Simango, candidato do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), somou 29.471 votos (7,39%), enquanto Mário Albino, da Acção de Movimento Unido para Salvação Integral (AMUSI) obteve 1.603 (0,40%).

Quanto ao Parlamento, a Frelimo também obteve a maioria, com 242.105 votos (61,66%), seguida da Renamo, com 109.362 votos (27,08%) e pelo MDM com 30.646 (7,81%). Em Maputo, círculo que elege 13 deputados, a taxa de abstenção foi de 41,44% para as presidenciais e 38,93% para as legislativas, num universo de 701.184 eleitores inscritos.

Na capital não houve votação para a assembleia provincial, dado que se trata do único dos 11 círculos eleitorais em que não há este órgão.

Os resultados foram apresentados em conferência de imprensa numa cerimónia pública, como previsto pela lei. Os partidos da oposição estiveram ausentes, depois de, na sexta-feira e sábado, terem recusado o apuramento, alegando que a votação foi fraudulenta.