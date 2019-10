Mundo

Observadores acusados de fazerem “turismo político”

O analista Fernando Lima considerou quinta-feira que as três missões de observação internacionais que fizeram mais reparos às eleições gerais da última semana em Moçambique são as que se aproximam da realidade, enquanto outras praticaram “turismo político.”

Analista diz haver grande disparidade na avaliação do pleito eleitoral realizado em Moçambique

Os comunicados preliminares das missões da União Europeia (UE), Estados Unidos da América (EUA) e do Instituto Eleitoral para África Austral (EISA) “reflectem o que se passou” antes e durante o dia da votação, referiu o jornalista do semanário Savana e presidente do grupo de comunicação social Mediacoop, citado pela Lusa. “O comunicado da UE terá sido o mais duro de todos que tenho conhecimento de todos os actos eleitorais desde 1994”, observou.

As missões anunciaram ter dúvidas e preocupações sobre a qualidade do processo eleitoral, do recenseamento à votação, “precedida por uma campanha marcada por violência e limitações às liberdades fundamentais”, apontou a UE - que assinalou desigualdade de oportunidades evidente, com o partido no poder, a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), a “dominar” em todas as províncias.

Mas houve outras opiniões: a União Africana (UA) classificou o acto eleitoral como transparente e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) considerou-o em linha com as normas internacionais.

Fernando Lima, que também acompanhou o acto eleitoral no terreno, considera que a disparidade na avaliação corresponde “ao posicionamento conhecido” da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), UA e CPLP: “nunca fazem uma análise objectiva da situação”, porque “têm em conta o vínculo de relacionamento com o próprio Estado moçambicano.”

Sérgio Chichava, investigador do Instituto de Estudos Económicos e Sociais (IESE), considera que houve fraude generalizada e que faltou às missões de observação dizer que a eleição não reflecte a verdade - em linha com os partidos da oposição, Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e Movimento Democrático de Moçambique (MDM), que rejeitaram os resultados.

Os observadores internacionais “não exigem a repetição das eleições, nem dizem que as eleições não reflectem a verdade. Falam de irregularidades que se têm repetido”, mas “os seus comentários não vão influenciar o processo eleitoral.”

Com os resultados de 10 das 11 províncias divulgados, a Frelimo e o seu líder, Felipe Nyusi, surgem como vencedores destacados, sempre com maioria absoluta nas presidenciais, legislativas e eleições provinciais.

Depois do apuramento por províncias, a lei prevê que até dia 30 os resultados sejam anunciados em cerimónia pública pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Fundo para combater as calamidades

O Governo de Moçambique precisa de 17 milhões de euros para suprir o défice do plano de contingência para a época chuvosa 2019/2020, anunciou ontem o Executivo.

“O orçamento do plano de contingência é de 2,1 mil milhões de meticais (30 milhões de euros) e parte desse valor já foi alocada pelo Banco Mundial, mas há um défice de 1,2 mil milhões de meticais”, disse Carmelita Namashulua, ministra da Administração Estatal e Função Pública de Moçambique citada pela Lusa.

A governante falava no final do conselho coordenador do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), num encontro com o objectivo de discutir a proposta do plano de contingência para a época chuvosa e ciclónica 2019/2020. O INGC espera que o défice seja coberto pelo Governo, parceiros internacionais e pela sociedade civil.

Com cenários de chuva fortes, vendavais, ciclones, cheias e inundações nas vilas e cidades moçambicanas, o Governo prevê que 1,6 milhões de pessoas possam ser afectadas.

As últimas actualizações do INGC indicam que um total de 714 pessoas morreu e outras 2,8 milhões foram afectadas por calamidades naturais durante a época das chuvas de 2018/2019, um período marcado pela passagem de dois ciclones em Moçambique.

Entre Outubro e Abril, Moçambique é ciclicamente atingido por cheias, fenómeno justificado pela sua localização geográfica, a jusante da maioria das bacias hidrográficas da África Austral.