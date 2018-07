Mundo

Observadores consideram eleições pacíficas e harmoniosas

Guilhermino Alberto | Harare

O coordenador da Missão de Observação da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Manuel Augusto, destacou ontem, em Harare, a forma harmoniosa e pacífica como decorreram as eleições gerais no Zimbabwe.

Fotografia: Edições Novembro

O também ministro angolano das Relações Exteriores disse que as eleições de 30 de Julho vão consolidar definitivamente o processo de transição política no Zimbabwe, iniciado em Novembro do ano passado, com a renúncia do Presidente Robert Mugabe.

“Com a realização destas eleições, esta transição fica definitivamente legitimada, independentemente de quem venha a ganhar o pleito”, sublinhou.

Manuel Augusto, que fazia um balanço preliminar do trabalho da missão de observação da SADC às eleições gerais harmonizadas no Zimbabwe, reafirmou que os zimbabweanos têm agora o caminho aberto para a consolidação da democracia e do desenvolvimento económico e social harmonioso do país.

Até ontem, o ministro Manuel Augusto era representado na chefia da Missão de Observação Eleitoral da SADC no Zimbabwe pelo secretário de Estado das Relações Exteriores, Tete António. Angola preside ao órgão de Defesa e Segurança da SADC.

O secretário de Estado para as Relações Exteriores procedeu ao lançamento da Missão de Observação Eleitoral da SADC no dia 21 de Julho. A Missão, composta por 63 observadores, iniciou o seu desdobramento no dia 23 de Julho, cobrindo as dez províncias do Zimbabwe. Chefiada por Angola, integram a Missão de Observação da SADC a África do Sul, Botswana, República Democrática do Congo (RDC), Lesotho, Malawi, Ilhas Maurícias, Moçambique, Namíbia, Tanzânia e Zâmbia.

Zimbabwe conta votos

A contagem dos votos das eleições gerais harmonizadas do Zimbabwe (presidenciais, legislativas e poder local), começou ontem, às 19 horas locais (18 horas em Angola), logo após o fecho das urnas.

A Comissão Eleitoral do Zimbabwe (ZEC na sigla em inglês), que tem instalado o centro nacional de escrutínio no “The Rainbow Towers Hotel, deve divulgar, em cinco dias, os resultados definitivos das eleições gerais.

Os dois candidatos favoritos são Emmerson Mnangagwa, 75 anos, da União Nacional Africana do Zimbabwe - Frente Patriótica (ZANU-PF), e Nelson Chamisa, de 40 anos, líder do Movimento Democrático pela Mudança (MDM).

Mnangagwa votou ontem de manhã na cidade de Kwekwe, no centro do país, província de Midlands, cerca de 100 quilómetros de Harare.

Questionado pelos jornalistas sobre as acusações de Mugabe, segundo as quais as eleições não seriam livres, porque estavam a ser organizadas por um "Governo militar", Mnangagwa desqualificou as declarações do antigo líder da ZANU-PF. Assegurou que o Zimbabwe desfruta da liberdade democrática como nunca no passado, tendo ressaltado que o mais importante é garantir que o país permaneça unido e em paz.

Nelson Chamisa votou na escola primária Kuwadzana 2, que fica a 12 quilómetros de Harare, onde foi recebido, às nove horas, por uma multidão de jovens que aclamavam “Chamisa President.”

Depois de votar, Nelson Chamisa, cercado por um batalhão de jornalistas, garantiu que “a vitória é certa”, porque o povo se pronunciou pela mudança.

Robert Mugabe, que no domingo anunciou o rompimento com a ZANU-PF e manifestou apoio a Chamisa, escolheu a escola primária Mhofu, arredores de Harare, para votar. Aguardado por vários jornalistas às 10h30, Mugabe chegou ao local três horas depois. De acordo com eleitores ouvidos pelo Jornal de Angola, Mugabe sempre votou nesta escola pública por razões sentimentais e históricas. Foi ali onde a ZANU-PF foi fundada e Mugabe viveu durante anos.

Com dificuldades a andar, o antigo Presidente do Zimbabwe e da ZANU-PF, de 94 anos, elevou o punho para os apoiantes que o aplaudiam à chegada à assembleia de voto.

Caminhou depois devagar para a mesa de voto e foi ajudado pela mulher, Grace, a entrar na cabine.

Mugabe saiu do poder em Novembro do ano passado, depois de ter tentado fazer da mulher, Grace, sua sucessora e o partido ter forçado a sua demissão após os militares terem assumido o controlo do país por um breve período de tempo.

Cerca de 5,6 milhões de zimbabweanos foram ontem chamados às urnas para eleger o presidente, um novo parlamento e os governos locais.

Se nenhum dos candidatos conseguir mais de metade dos votos, haverá segunda volta a 8 de Setembro.

Segundo uma sondagem recente realizada pela empresa Afrobarometer, só 30 por cento dos eleitores das zonas rurais votariam no MDC de Chamisa. Outros 48 por cento disseram que vão apoiar a ZANU-PF. Nas zonas urbanas, o MDC conseguiu 63 por cento das intenções de voto e a ZANU-PF 37 por cento.

O facto de a zona rural ser bastante maior do que a urbana “dá vantagem” ao partido no poder, concluiu o Afrobarometer.

Porém há que contar com os indecisos, que podem ser influenciados pela ausência de violência, o facto de a campanha da oposição ter sido agora visível e de haver a novidade de a ZANU-PF poder ser relegada para o papel de oposição pela primeira vez desde o fim do domínio político da minoria branca do Governo de Ian Smith nos anos de 1980.