Observadores da União Europeia sem convite para 23 de Dezembro

1º de Agosto nas Afrotaças com ambição de conquista

Um mês depois do afastamento da disputa da final da 22ª edição da Liga dos Clubes Campeões, diante do Esperance de Tunis, detentor do título, muito por força da actuação do árbitro zambiano Janny Sikazwe, suspenso pela CAF, o 1º de Agosto volta a abordar o futebol africano com ambição de conquista, na recepção ao AS Otôho do Congo-Brazzaville.