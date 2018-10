Mundo

Oby Ezekwesili é a primeira mulher com hipótese de ganhar

Victor Carvalho

As eleições presidenciais de Fevereiro do próximo ano vão fazer história na Nigéria, devido ao facto da senhora Oby Ezekwesili ser a primeira mulher a ter reais possibilidades de ascender ao mais importante cargo de governação no país

Fotografia: DR

Quando tudo indicava que as eleições presidenciais na Nigéria, marcadas para Fevereiro de 2019, seriam um "passeio" para Muhammadu Buhari, eis que tudo pode mudar com o anúncio da participação na corrida da senhora Oby Ezekwesili, neste momento a mulher mais popular do país, e a primeira a ter reais hipóteses de ser eleita.

Anteriormente, outras mulheres também se perfilaram para a disputa presidencial, mas a verdade é que Oby Ezekwesili é a primeira que reúne reais possibilidades de vencer, um facto que já fez soar o alarme nas equipas dos outros concorrentes, todos eles homens.

Oby Ezekwesili apresenta como "credencial" popular para o cargo o facto de ter sido a líder da campanha nacional para a libertação das 276 jovens estudantes raptadas em 2016 pelo Boko Haram numa escolha de Chibok, no nordeste do país. No campo político, desempenhou antes as funções de ministra da Educação e de vice-presidente do Banco Mundial.

Com 55 anos de idade, Oby Ezekwesili vai ter como principais rivais na disputa presidencial o actual chefe de Estado, Muhammadu Buhari, com 75 anos, e o líder do principal partido da oposição, Atiku Aboubakar, de 72.

Entre estes três candidatos, à partida, a vantagem vai para o actual presidente que beneficia do apoio da oleada máquina partidária do Congresso de Todos os Progressistas, enquanto Atiku Aboubakar corre com o apoio do Partido Democrático do Povo.

Oby Ezekwesili tem contra si o facto de não ter ao seu lado um partido forte, o que contrabalança com o facto de, por força disso, poder beneficiar do apoio que certamente lhe será dado por uma população que, por mais de uma vez, se manifestou cansada das disputas políticas protagonizadas por membros dos diferentes partidos e que, ao longo dos anos, não resolveram minimamente os principais problemas do país.

EM DESENVOLVIMENTO...